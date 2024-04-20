Расстрел полицейских в Винницкой области: в прокуратуре рассказали, что известно на данный момент

Правоохранители обнаружили автомобиль, по которому перемещались подозреваемые, отметил Алексей Рыхлюк и добавил, что эти мужчины являются военнослужащими ВСУ.

На территории Винницкой области обнаружен автомобиль, по которому перемещались подозреваемые в расстреле полицейских.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексей Рыхлюк.

"Также на том месте были обнаружены определенные боеприпасы, относящиеся к военному имуществу. Сейчас на территории Винницкой и смежных областей проводится ряд следственных розыскных действий с целью установления местонахождение этих лиц... Я могу отметить, что эти лица являются военнослужащими Вооруженных сил Украины. Кроме того, хочу обратиться к населению и если у любых лиц есть какая-то важная информация, прошу позвонить по номеру 102", – сказал Рыхлюк.

Убийство полицейского: что известно о нападавших

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В Сети появились видео с нападавшими на правоохранителей. Впоследствии распространилась информация, что они – военнослужащие 28 ОМБр, дислоцирующиеся в Одесской области. Издание "Думская" писало, что это — 26-летний Виталий Василака и его 51-летний отец Валерий Василака. Оба — уроженцы села Черномин Тульчинского района Винницкой области.

Руководство 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода опровергло информацию о прохождении службы двух мужчин-нападавших в их бригаде.

Тем временем в ОК "Південь" подтвердили, что нападавшие – военные. Впрочем, подозреваемые уже больше года не имеют отношения к 28 ОМБр.

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