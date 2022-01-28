Расстрел солдат в Днепре: Артемия Рябчука привезли в суд в форме Нацгвардии (видео)

Парень одет в форму Национальной гвардии.
Артемия Рябчука, расстрелявшего караул военнослужащих на заводе "Южмаш" в Днепре, 28 января привезли в суд для избрания ему меры пресечения.
Об этом сообщила корреспондентка ТСН Ольга Павловская с места события.
Подозреваемого в убийстве четырех нацгвардейцев и сотрудницы завода привезли в суд одетым в форму Национальной гвардии. Заседание начнется в 16:00 в Кировском районном суде. Следователи будут просить арест без права внесения залога.
Напомним, что в Днепре ночью 27 января на заводе "Южмаш" произошла трагедия – 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук из автомата расстрелял караул военнослужащих. В результате 5 человек погибли, еще – 5 тяжело ранены. Стрелка задержали на выезде из города.
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