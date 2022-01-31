Расстрел солдат в Днепре: медики рассказали о состоянии уцелевших нацгвардейцев

В больнице оказались пятеро военных.

Врачам удалось спасти всех пострадавших на "Южмаше" нацгвардейцев: они в сознании и самостоятельно дышат.

Об этом рассказали в ТСН.16:45 за 31 января.

По словам медиков, четверо мужчин и одна женщина имеют положительную динамику. Впрочем, состояние 25-летнего Игоря и 22-летней Жанны еще остается тяжелым. Около них в реанимации находятся их родные.

"Хочется уже встать. Мы после армии привыкли быть в движении. Для меня вот так лежать – это несовместимо с жизнью. Уж хочется схватиться и побежать", – делится раненый Владислав Гулида.

Расстрел в Днепре: все пострадавшие в сознании и дышат самостоятельно

Врачи говорят: очень помогли переливание крови и помощь неравнодушных доноров. У всех раненых есть шансы не только выжить, но и стать на ноги. В частности, и Жанна, получившая три пули. Девушка была в самом тяжелом состоянии.

"Хирурги сделали все, чтобы Жанна могла двигать конечностями. Были сомнения, ведь пуля полностью разбила позвонок. Сейчас она хорошо двигает ногами. Думаю, что у нее все будет хорошо", — говорит гендиректор областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Как сообщалось, в Днепре в ночь на 27 января солдат-срочник на закрытой территории Южного машиностроительного завода расстрелял сослуживцев : количество убитых выросло до пяти, столько же было ранено. 20-летний срочник ночью взял автомат из комнаты, где хранилось оружие, зашел в караульное помещение и открыл огонь. В тот момент в помещении находились более двух десятков воинов.

Стрелец скрылся. Правоохранители задержали нацгвардейца: полиции он сдался сам. Парню грозит пожизненное заключение. С погибшими нацгвардейцами прощались 30 января.

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