Расстрел супругов в Житомирской области: врачам не удалось спасти раненую женщину

Подозреваемый в убийстве уже под стражей.

Утром в житомирской больнице скончалась 39-летняя женщина с огнестрельными ранениями, которую накануне привезли из села Грубское.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Дом, где жили супруги с дочерью-подростком, обстреляли в ночь с 7 на 8 июня. Ребенок не пострадал, она спала в отдаленной комнате. А вот мужчина от полученных ранений скончался на месте, за жизнь женщины более суток боролись медики. Впрочем, ранения были слишком тяжелые, в шесть утра она умерла.

Известно, что человек недавно ездил на заработки в Польшу, его жена занималась хозяйством. Предварительной версией убийства копы называли долги супругов и это подтвердилось.

По горячим следам полиция разыскала стрелка. Им оказался 59-летний житель соседнего села. По его словам, супруги взяли у него в долг 23 тысячи долларов и не отдавало. Подозреваемый сейчас под стражей.

Новости Украины: в больнице скончалась женщина, дом которой обстреляли в ночь с 7 на 8 июня

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