Расстрел украинских военнопленных: стало известно, кого убили оккупанты

Офис генпрокурора установил имена 13 пленных, которых оккупанты казнили на Покровском направлении! Стали известны детали очередного ужасающего преступления "рашистов". Более того, сотрудники СБУ также установили, какое подразделение армии РФ, вероятно, причастно к казни украинских пленных.

Все, что известно о последних зверствах россиян, рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Самый массовый расстрел пленных

Это был самый массовый расстрел украинских пленников. В начале октября 2024-го российские оккупанты казнили 16 украинских военных на Покровском направлении. Это произошло в районе сел Николаевка и Сухой Яр. Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях. Следующие кадры просто невозможно смотреть без ярости.

Раненых добили

На обнародованном видео зафиксировано, как под контролем врага военнослужащие ВСУ, взятые в плен, вышли из лесопосадки. После того как они выстроились в шеренгу, оккупанты умышленно открыли по ним огонь на поражение. Раненых, подававших признаки жизни, добили вплотную автоматной очередью, пишет Офис генпрокурора.

Имена погибших

А уже 15 октября стало известно, что правоохранителям удалось установить имена 13 из 16 украинских военных, сдавшихся в плен на Покровском направлении и расстрелянных россиянами. Об этом сообщил в комментарии "Укринформу" начальник Департамента войны Офиса генпрокурора Юрий Белоусов.

"Что касается последних случаев. По факту казни 16 бойцов мы работаем и установили данные наших 13 военных. Еще по трем устанавливаются данные, потому что нет доступа к воинской части."

Представитель Офиса генпрокурора отметил, что сотрудники СБУ также установили, какое подразделение армии РФ, вероятно, причастно к смертной казни 16 украинских пленных. Кроме того, чиновник также прокомментировал расстрел девяти украинских бойцов 10 октября в Курской области РФ.

"По ситуации на Курщине, где казнили девять украинских военных. Мы понимаем, кто эти бойцы. Сейчас выясняются детали расстрела наших военнопленных. Мы знаем локацию, где это произошло на Курщине, и отрабатываем два российских подразделения, которые могут быть причастны". к расстрелу».

По словам представителя Офиса генпрокурора, за последний год увеличилось количество случаев казней украинских военнопленных. В то же время значительно ухудшились условия в российских застенках, где содержатся украинские пленные. Это может свидетельствовать об "указаниях сверху" расстреливать пленных украинских военных.

"В свою очередь Украина фиксирует каждый случай жестокого обращения, пыток и казней военнопленных. В настоящее время насчитывается уже более 100 таких случаев, которые расследует отдельное подразделение в составе СБУ. Белоусов также отметил, что "военные делают все возможное, чтобы забрать тела своих собратьев". вопросом занимается Координационный штаб по возвращению военнопленных и специальное подразделение СБУ.”

Очередное ужасное преступление окупантов

К сожалению, случаи казни украинских военнопленных российскими оккупантами – не редкость. В последнее время в сети регулярно появляются жесткие видео. В частности, 17 сентября российские военные казнили украинского военнопленного мечом. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своем телеграмме-канале.

Дмитрий Лубинец отметил, что мир должен перестать смотреть на то, как Россия открыто демонстрирует пренебрежение любыми нормами и законами.

Расстреляли военнопленных

В июле российские военные жестоко расстреляли двух пленных ВСУ. Это произошло у Роботиного на Запорожском направлении. Видео циничного расстрела безоружных украинцев было распространено в сети 10 июля. Как пишут в сети, преступление совершили оккупанты из состава 70-го мотострелкового полка ВС РФ.

По этому факту уже начато уголовное производство по нарушению законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин и добавил, что это намеренная политика преступного режима Кремля по уничтожению всего украинского.

В то же время Дмитрий Лубинец отметил, что это очередное съемное военное преступление, за которое непременно должна быть ответственность. И очередной факт нарушения россиянами норм Женевских конвенций и международного гуманитарного права, регулярно не соблюдаемых РФ – от обычного солдата до военного руководства, которое не запрещает убийства и казни украинских военнопленных.

К сожалению, это не единственные зверства, которые совершают российские оккупанты. Недавно, несмотря на все правила войны, оккупанты после взятия в плен украинского защитника – обезглавили его. Факт обезглавления оккупантами украинского защитника зафиксировали в Донецкой области – об этом сообщал генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Генпрокурор рассказал, что во время проведения аэроразведки на одной из боевых позиций в Донецкой области украинские военные обнаружили поврежденный бронированный автомобиль Сил обороны Украины, на нем была отрезана глава украинского защитника.

Согласно Женевской конвенции об обращении с военнопленными, подписанной в частности Россией, пленным должны быть гарантированы жизнь и гуманные условия содержания. Казни или жестокое обращение с военнопленными относятся к военным преступлениям. Но россияне постоянно нарушают все возможные правила, впрочем, за все рано или поздно придется отвечать!

Напомним, казни украинских пленников одобряет командование РФ. Аналитики отмечают, что российские военные блоггеры "в основном прославляют" казни украинских защитников.

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