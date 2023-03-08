Расстрел украинского военного за "Слава Украине!": Данилов сделал заявление (видео)

Данилов отреагировал на видео с расстрелом украинского героя и отметил, что в нашей стране миллионы Героев.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал обнародованное видео с расстрелом украинского защитника оккупантами после его слов "Слава Украине" и призвал дождаться окончательного выяснения фамилии и имени этого Героя.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире "1+1" в рамках телемарафона.

Данилов подчеркнул, что расстрел безоружного украинского военнопленного — очередное "подтверждение того, что россияне — изверги".

"Это еще одно подтверждение того, что россияне — изверги, для которых жизнь человека ничего не стоит. Человек без оружия, который не мог сопротивляться, был застрелен только за то, что сказала "Слава Украине". Таких героев в нашей стране миллионы. Россияне просто не понимают, почему мы боремся за свободу. Я уверен, что на месте этого героя очень много мужчин поступили бы так же", — сказал секретарь СНБО.

Секретарь СНБО добавил, что после официального выяснения личности погибшего его "обязательно со стороны государства отметят".

Напомним, 6 марта в Сети опубликовали видео, на котором российские военные расстреляли пленного бойца ВСУ. Оккупанты открыли огонь по украинцу после его слов: "Слава Украине!" Где и когда снято видео, пока неизвестно.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец послал видео казни бойца ВСУ международным партнерам и своим коллегам из разных стран мира. Лубинец подчеркнул, что цель Украины, как и всего демократического мира – привлечение РФ к ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина найдет убийц.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что по факту расстрела пленника возбуждено уголовное производство по ст. 438 ч. 2 УК – нарушение законов и обычаев войны.

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