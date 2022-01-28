Расстрел военных в Днепре: раненые начинают самостоятельно дышать и их переводят из реанимации

Оптимистично врачи воспринимают и состояние тяжелейшей из раненых.

Солдату-срочнику, который накануне в Днепре расстрелял сослуживцев, сегодня должны избрать меру пресечения. Прокуроры будут просить арест без права внесения залога. Двадцатилетнему Артемию Рябчуку, убившему пятерых людей и еще стольких тяжело ранил, грозит пожизненное заключение. Среди жертв стрельбы — четверо военных и одна гражданская — дежурная на проходной. Их семьям государство выплатит по миллиону 800 тысяч гривен. Компенсации получат также пятеро пострадавших. В настоящее время их спасают в двух больницах Днепра. Для них уже вторые сутки небезразличные сдают кровь.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Все раненые живы, состояние стабильное. Медики осторожны с прогнозами, однако через сутки уже есть основания для оптимизма. Двое раненых переводят из реанимации в отделения. Третий начал дышать самостоятельной. И обнадеживающая новость о 22-летней Жанне Шаровой, которая была в самом тяжелом состоянии, она пришла в сознание в реанимации. Она на аппарате искусственной вентиляции легких, но ей лучше. Ее сейчас в очередной раз оперируют. Нападающий трижды выстрелил в девушек. Как сам признался, чтобы военная не подала сигнал тревоги. Медики говорят, самым тяжелым является ранение брюшной полости. Также есть пулевое ранение позвоночника. Девушка потеряла три литра крови.

«Она открывает глаза, хочет разговаривать. Трубка вентиляционная пока мешает. Она на аппарате, но мы имеем стабилизацию и делаем все возможное, чтобы они поправились. Только Жанне перелили четыре с половиной литра крови. Всем остальным – в сумме двенадцать литров», – рассказывает генеральный директор областной больницы им.Мечникова Сергей Рыженко.

Расстрел в Днепре: неравнодушные вторые сутки сдают кровь для раненных

В областную больницу Мечникова уже пришли десятки неравнодушных, чтобы сдать кровь для раненых. Всего записалось около сотни человек. В большинстве своем это нацгвардейцы, однако немало обычных горожан, которых всколыхнула эта трагедия. Здесь развернули специальные заборные комнаты, чтобы принять как можно больше доноров. Также люди со вчерашнего дня приходят к областной станции переливания крови.

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