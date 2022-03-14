Расстрел журналистов из США в Ирпене: иностранцы, несмотря на опасность, снимали эвакуацию населения, чтобы показать миру

Расстрел журналистов из США в Ирпене: иностранцы, несмотря на опасность, снимали эвакуацию населения, чтобы показать миру

Снять эвакуацию в Ирпене решились двое иностранцев. Один из них погиб.

В пригороде Киева российские военные открыли огонь по съемочной группе из Соединенных Штатов, сообщают в полиции. Журналисты хотели снять, как происходит эвакуация мирного населения. Один из них погиб, другой в больнице.

Об этом сообщает ТСН.

Переправа из Ирпеня в сторону Киева – самый насыщенный путь эвакуации, и один из самых опасных. Безоружные люди, идущие по этому коридору, ежедневно подвергаются обстрелам со стороны россиян (город частично принадлежит им). Снять эвакуацию еще там, в городе, отважятся двое иностранцев. Но не получается, уже из больницы рассказывает раненый 46-летний журналист из США Хуан Диего Арредондо.

Журналист из США: "Мы перешли один мост в Ирпене, для того чтобы снимать эвакуацию людей. Сели в машину. Нам кто-то предложил перевезти нас к другому мосту. Мы проезжали через блокпост и по нас начали стрелять. Поэтому водитель развернулся, но они продолжили стрелять. Моего друга Брен Рено подстрелили, я и не понял, что к чему".

ТСН: "А кто вас сюда привез?

Журналист из США: "Я не знаю, наверное, "скорая".

С двумя ранениями, одно из которых осколочное, его доставили в "Охматдет", и сразу прооперировали.

"В настоящее время он прооперирован, стабилен, в сознании, находится в палате. Это и есть тот момент удачи, когда ранение не привело к критическим кровопотерям", — отмечает координатор штаба "Охматдета" Андрей Высоцкий.

Кроме Диего Арредондо в автомобиле находились еще два человека: водитель-украинец, тоже госпитализированный, и второй американский журналист — Бренто Рено. Он не выжил и погиб от попадания в голову вражеской пули.

Российские военные открыли огонь по съемочной группе из Соединенных Штатов

Шансов, говорят в полиции, не было. 51-летний корреспондент скончался мгновенно. При себе он удостоверение журналиста The New York Times. В издании выразили соболезнования семье погибшего. И уточнили, что редакционных задач от них не было, издание не сотрудничало с ним несколько лет.

Впоследствии стало известно, что убитый в Ирпене журналист работал в TIME над проектом о глобальном кризисе беженцев.

Брентон Рено был не только журналистом, но и режиссер документальных фильмов. Был удостоен премии Пибоди, продюсировал фильмы для HBO, NBC, Discovery, Vice News. Бывал в горячих точках Афганистана, Ирака, Гаити. Освещая насилие наркокартеля в Мексике. В Украину прибыл с товарищем Хуаном Арредондо, до сих пор ничего не знающим о гибели своего товарища и коллеги.

Погибший в Ирпене американский журналист готовил фильм о беженцах для журнала "Time"

А в Каховском районе Херсонской области за один день исчезли два человека.

Накануне ушел из дома и не вернулся журналист Олег Батурин. По словам жены, он шел на встречу со знакомым на несколько минут. Телефон и документы с собой не взял. По данным следствия, к его исчезновению могут быть причастны российские военные.

Со вчерашнего утра ничего не известно об общественном деятеле и ветеране АТО Сергее Цыгипе из Новой Каховки. Олег и Сергей известны своей патриотической позицией. В соцсетях рассказывали о реальном положении дел в Каховском районе во время оккупации, о жизни разгромленных сел и городов. И патрулировали улицы вместе с местными активистами. На их страницах есть контакты, куда можно сообщить информацию о пропавших.

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