Расстреливали даже мебель, а в подвалы бросали гранаты: россияне бесчинствовали в Херсонской области

Расстреливали гражданские автомобили, забрасывали гранаты в подвалы, стреляли под ноги местным — так себя вели оккупанты в поселке Александровка Херсонской области, говорится в ТСН.

Россияне после себя оставили сплошную руину вместо прежнего уютного и туристического поселка. Здесь была одновременно дорога жизни и дорога смерти, ведь ею местные выезжали на свободную территорию, а оккупанты расстреливали автомобили. "Машины, которые люди оставляли во дворах, россияне забирали себе или просто разбирали на запчасти", — рассказывают местные.

Во время «зачисток» улиц, где жили гражданские, россияне стреляли очередями в окна и бросали гранаты в подвалы. "Они ходили, где никто не отвечает, бросали. Еще соседка говорила, что когда наступали, тот уже чеку выдернул и только бросает, а она: "Ребята, я здесь сижу". А чего, говорит, молчите?”, — рассказывает местный мужчина.

Ныне Александровка — это сплошная руина, еще среди сотен разбитых домов стоит сожженная военная техника. Оборванные провода, по которым уже почти год не идет ток, шатаются на ветру. Других коммунальных благ в поселке тоже нет, но, несмотря ни на что, сюда возвращаются люди, кому есть куда возвращаться.

Сергей уже подремонтировал одну комнату, она теперь и спальня, и кухня, и ванная вместе. Остальные дома, как и пристройки, придется еще ладить. Пока все закрывает пленкой, чтобы влага не затекала. Кроме ремонта придется еще покупать новую мебель и батареи. “Из автомата и батареи расстреливали и диваны, постель. Видно ли завидно было, или я не знаю”, — говорит Сергей.

Сколько людей сейчас в селе видно при выдаче гуманитарки. Это – главное место сбора, где можно встретить односельчан, которых не видел месяцами. У них одна беда на всех и у каждого – своя персональная. “Прибило нас под коровой, корову убило. С дочерью завалило. Убегали босые-голые, с палкой так и остались. Бомбы летели за нами, убегала боссая, в носках”, — рассказывает женщина.

Даже посреди сплошного горя и руин, находятся вещи, внушающие надежду на то, что жизнь – обязательно победит смерть. "Двери, все было открыто, ласточки жили здесь, значит не заброшенное гнездышко", — убеждают жители села.

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