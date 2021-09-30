Расстреливали и рубили головы: наркокартели устроили масштабные разборки в эквадорской тюрьме

Ранения получили еще 80 человек.

В Эквадоре, в одной из крупнейших тюрем страны, произошла масштабная перестрелка. По меньшей мере 116 заключенных погибли и еще около восьми десятков — получили ранения.

Об этом говорится в ТСН.14.00

«Он звонит оттуда. Говорит: сестра, они нас убивают. Звони в полицию, пусть заходят в блок 5. А где копы? Топчутся здесь. Он мой брат, он не собака какая-то», — под стенами тюрьмы рассказывает сестра одного из заключенных.

Хаос внутри и снаружи одной из крупнейших тюрем Эквадора — Литораль. Родственники заключенных пытаются задерживать полицейские машины. Пока правоохранители планируют, как заходить в тюрьму — в ней идет война между заключенными из двух наркокартелей: мексиканского «Лос Лобос» и местного «Лос Чонерос».

«Из-за тех других заключенных гибнут наши родные. Уберите их оттуда. Уберите куда-то в другое место», — просят в полиции родные.

«Когда полицейские зашли, в них стреляли из пистолетов, револьверов, винтовок, но полиция профессионально защищалась, не используя огнестрельного оружия, мы стреляли резиновыми пулями, чтобы не наносить серьезный ущерб», — объясняет командир национальной полиции Эквадора Фаусто Буенаньйо.

Всего за несколько часов полиция смогла вернуть контроль над тюрьмой. И подсчитать жертвы бандитского мятежа. Погибло 116 человек, десять нашли с отрубленными головами. Раненых — более восьми десятков.

Новости мира: в тюрьме Эквадора из-за стрельбы погибли по меньшей мере 116 заключенных

Президент еще в июле ввел во всех тюрьмах страны чрезвычайное положение, но оно не помогло.

Расположен между Колумбией и Перу — крупнейшими мировыми поставщиками кокаина, Эквадор — ключевая транзитная точка на пути наркотика в США и Европе. Только за последние полгода местные правоохранители изъяли 116 тонн кокаина — столько же, сколько за весь прошлый год.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку