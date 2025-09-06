Расстрельные списки врага: генерал разведки сообщил, был ли у них Андрей Парубий

Андрей Парубий / © ТСН

Российская пропаганда с 2014 года называла Андрея Парубия личным врагом Путина. Безусловно, он находился в расстрельных списках врага.

Об этом сообщил начальник ГУР МОУ (2015-2016), Председатель Службы внешней разведки Украины (2020-2021), генерал-лейтенант Валерий Кондратюк в программе Наталии Мосейчук «Час перемовин настав. Мосейчук Podcast» на YouTube-канале и объяснил, как формируются такие списки.

«Ответственная за составление таких списков Федеральная служба безопасности России, формирующая такие списки, вербует агентуру, а затем подключается ГРУ. Проведение диверсий, взрывов. Используются уголовные преступные группировки или частные компании… В случае Парубия был завербованный человек, который был заинтересован в личном мотиве, найти тело погибшего сына. Было передано оружие, инструктаж», — рассказал генерал

Отвечая на вопрос, видел ли он эти списки, Кондратюк сказал, что знал о том, что эти списки известны иностранным партнерам и они разведку предупреждали.

«По сути списки составлялись по каждому региону, каждой области и там были не только бывшие герои Майдана, была практически часть населения, люди качественного влияния, авторитета, которые стояли на основе украинской государственности, они попадали сразу во все списки. Военные тоже есть в этих списках. Генералитет, очевидно, тоже мог быть. Журналисты были там в первую очередь. Олигархи, они умеют со всеми договариваться», — объяснил он.

Также генерал разведки рассказал, есть ли подобные списки ликвидации врагов у Главного управления разведки Украины, у СБУ, и должна ли ликвидация врагов соглашаться на самом высоком уровне.

«Такая работа ведется. Ответственность не всегда может наступить юридически. И когда есть возможность дотянуться правосудию, Украина использует все возможности, чтобы такой враг перестал существовать», — подчеркнул Валерий Кондратюк.

Что предшествовало

Напомним, 30 августа неизвестный замаскировался под курьера «Глово», застрелил украинского политика и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Президент Владимир Зеленский заявил, что убийство Парубия было заказным и тщательно подготовленным.

Глава МВД Игорь Клименко и президент Украины Владимир Зеленский сообщили, что правоохранители задержали предполагаемого убийцу Парубия в Хмельницкой области.

Во время допроса подозреваемый признался, что вышел с россиянами на связь во время попыток разыскать пропавшего без вести сына-военнослужащего ВСУ.

2 сентября на суде подозреваемый заявил, что пошел на преступление с целью мести украинским властям.