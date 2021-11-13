Расстрелял и вывез в лесополосу: в Одесской области мужчина устроил самосуд над местным жителем

Расстрелял и вывез в лесополосу: в Одесской области мужчина устроил самосуд над местным жителем

Почему в пешеходе заподозрил вора — когда отрезвел, стрелок объяснить так и не смог.

В Одесской области в городе Татарбунары мужчина устроил самосуд над местным жителем, потому что заподозрил того в краже. Сначала расстрелял его из огнестрельного оружия, а потом с приятелем вывез в лесополосу, там пытал и пытался выбить правду.

О подробностях резонансной истории – 13 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Конфликт возник на улице Соборной у дома №7. Владелец одной из квартир после посиделок в местном баре заметил на улице неизвестного мужчину. Решил, что тот якобы причастен к воровству в городе и захотел его проучить. Для воспитания понадобился пистолет.

Почему в пешеходе заподозрил вора — когда протрезвел, стрелок объяснить так и не смог. Но в тот вечер не сомневался: именно этот мужчина накануне ограбил его квартиру. Вытащил пистолет и четыре раза выстрелил в пешехода. Когда тот упал, стрелок позвонил другу, через несколько минут тот приехал на авто. Раненого вместе затолкали в салон.

"Мужчину вывезли за пределы города Татарбунары и там в лесополосе пытались из него выбить правдивые свидетельства о совершении краж. Не получив данных показаний, они его оставили в лесополосе, а сами уехали домой", — рассказывают правоохранители.

Раненый всю ночь ковылял до больницы. Добрался до нее только к утру. Медики говорят: нападавший попал потерпевшему в легкие и живот. Выжил тот лишь потому, что пистолет был малого калибра, на который даже разрешение не нужно - пули в нем не могут смертельно ранить.

Новости Украины: в городе Татарбунары мужчина устроил самосуд над местным жителем

Из больницы позвонили в полицию. Личность стрелка быстро установили.

"Был проведен неотложный обыск по месту жительства гражданина, где было найдено огнестрельное оружие, из которого были причинены телесные повреждения. Это самосуд, это оставление в опасности, это применение пыток", — говорят правоохранители.

Соседи подозреваемого рассказывают: к нему в квартиру действительно недавно забрались воры. Копы их не поймали. Вот тот и решил действовать своими силами.

В доме, где проживает потерпевший, о нем рассказывают немного. Вроде бы сильно пьянствовал. Сейчас в полиции проверяют, причастен ли он к воровству.

Хотя угрозы его жизни нет, медики говорят — ближайшие недели пострадавший проведет в больнице. Его обидчика задержали – приятель, помогавший в похищении, по делу пока проходит как свидетель. За нанесение телесных повреждений и лишение свободы человека — подозреваемый может сесть за решетку на 8 лет.

Напомним:

В Киевской области правоохранители задержали двух мужчин, которые хотели удивить девушку и открыли стрельбу. За это им теперь грозит до семи лет тюрьмы.

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