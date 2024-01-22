Расстрелял полицейских и двух женщин из-за мелочного отказа: новые подробности трагедии в Лимане

По информации источников ТСН.ua, военнослужащий хотел, чтобы одна из женщин кого-то к себе подселила. Но женщина отказывалась.

Стали известны новые подробности резонансного расстрела двух полицейских и двух гражданских женщин в Лимане Донецкой области. Как известно, в этом громком убийстве подозревается военнослужащий.

"По предварительным данным, речь идет о мобилизованном военнослужащем, который был в нетрезвом состоянии. Военный хотел, чтобы одна из женщин, пенсионерка, около 90 лет, кого-то к себе подселила. Но женщина отказывалась, после чего возник конфликт и произошло убийство", – сообщили ТСН.ua источники в правоохранительных органах.

Напомним, ранее об обстоятельствах убийства официально сообщила пресс-служба ГБР.

"Утром 21 января 2024 года в городе Лиман следственно-оперативную группу полицейских вызвала местная жительница из-за конфликта с военнослужащим. Через некоторое время с выехавшими по вызову полицейскими исчезла связь, и в 8 утра на место происшествия поехала другая группа. месте трагедии правоохранители обнаружили тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями и тела двух гражданских женщин – пенсионерки и ее дочери", – сообщило ГБР.

Подозреваемый был задержан по горячим следам. Правоохранители открыли уголовное производство. Военнослужащему грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области военный застрелил замкомандира роты, а затем покончил с собой.

В октябре 2023 года в Киеве военнослужащий ВСУ застрелил двух других военных. Следствие установило, что солдаты распивали алкогольные напитки, после чего между ними возник конфликт.

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