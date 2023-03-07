Расстреляли гражданских в авто и не дали забрать тяжелораненых в Ирпене: полиция выяснила имена трех российских военных

В Нацполиции сообщили о подозрении трем оккупантам, которые расстреливали гражданских в Киевской области.

Год назад, пятого и шестого марта, русские войска зашли на окраины Ирпеня и начали массово убивать. Жертвами становились обычные прохожие и люди из колонн эвакуации. К годовщине этих страшных событий – Нацполиция обнародовала их хронологию.

Об этом сообщает ТСН.

В окрестностях Ирпеня полицейские шаг за шагом восстанавливают последовательность российских зверств в пригороде столицы. Доказательства: изъяты вещи, фотографии и видео, а еще – рассказы очевидцев. В тот день украинцев расстреливали массово. Местные жители вместе с маленькими детьми пытались скрыться из города, но стали мишенью захватчиков. Жуткие рассказы потерпевших – полицейские в течение года фиксировали на камеру. По крупицам собирали полную картину событий. Известно: к кому-то из украинцев россияне применяли пытки, у кого-то убили родных или просто расстреливали в авто.

В частности, жители одного из жилых комплексов Ирпеня организовали эвакуационную колонну. Собралось с более чем 10 авто.

В первую машину россияне бросили гранату. Другие автомобили из колонны – оказались в ловушке.

Погибшие есть в каждом из автомобилей колонны эвакуации.

На кадры очевидцев трудно смотреть – на разбитых окнах кусками свисают простреленные листы с надписями ДЕТИ.

Через некоторое время – русские военные решили отпустить оставшихся в живых людей. Но при этом они не позволили унести тяжелораненых.

Всего лишь на двух улицах и всего за два дня расстреляли десяток гражданских авто. Погибли 9 человек, еще 12 получили ранения. Имена трех российских убийц и полную о них информацию с фотографиями и доказательствами – следствию известны. Указанным лицам сообщено о подозрении. А именно – нарушение принципов и обычаев войны.

Данные еще 20 российских палачей сейчас прорабатывают. Задача правоохранителей – найти всех военных преступников и привлечь их к ответственности как в украинских, так и в международных судах.

Напомним, что в марте 2023 года ВСУ освободили Ирпень от оккупантов.

Добавим, что на разрушенном мосту через Ирпень планируется построить мемориал. Однако проект получил много критики.

Заметим, что одного ирпенца 4 раза расстреливали на блокпостах, но он продолжал эвакуировать людей. Муж выжил и вывез более сотни жителей из оккупации на легковой машине.

Читайте также:

Годовщина кровавых убийств: жуткая хронология оккупации Ирпеня