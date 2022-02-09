Украинские войска хоть и отступили в 2015, но подразделения сохранили боеспособность и боевой дух / ТСН

"Расстреляны собратья и мы в окружении": украинские бойцы вспомнили бои за Дебальцево

"Расстреляны собратья и мы в окружении": украинские бойцы вспомнили бои за Дебальцево

Защитники Украины поделились воспоминаниями о заключительной фазе боев за Дебальцево – важный железнодорожный узел на Донбассе.

Украинские военные вспомнили и рассказали, как семь лет назад 9 февраля сотни танков и бронемашин, тысячи российских военных и боевиков атаковали их вблизи Дебальцево.

Об этом 9 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

В этот день 2015 года российские танки прорвали оборону и перерезали трассу в нескольких километрах возле села Логвиново. Украинские войска 11 дней вели бои в полном окружении, а затем прорвались из Дебальцевского котла.

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Военный Руслан Подейко, который вместе с собратьями держал тогда оборону в Чернухино, вспомнил, что это были страшные дни. Боец зафиксировал события на видео по простому телефону, но снимал не бои, а черное небо от вражеских обстрелов.

"9 число, нам стало известно, что Логвиново уже захвачено и были расстреляны наши собратья, и мы были в окружении. Заезд-выезд невозможен, раненых вывезти невозможно было, боеприпасы не завозились, горючее не завозилось, все было впритык, скажем так", – рассказал Подейко.

Украинские воины вспоминают – ежедневно уничтожали несколько вражеских танков и бронемашин, десятки боевиков. Но те все равно шли в атаку. Они тогда еще не знали, что Россия перекинула невероятное количество техники.

В конце февраля украинские войска вынуждены были покинуть Дебальцево и прорываться из окружения.

"На БМП было по 15-20 человек, насыпью и по дороге подбирали всех, кто не мог технику свою завести, просто шел пешком", – рассказал Подейко.

После выхода из оцепления в 2015 году украинские военные остановили врага на Мироновском перекрестке, а затем даже оттеснили его на несколько километров назад к Дебальцево.

Украинский военный Артем, пришедший на фронт в 2015 году, в Дебальцево повоевать не успел. Однако именно после этих боев он решил – страну нужно защищать.

"Ничего не хватало тогда на фронте: ни людей, ни техники, ни вооружения. И сидеть просто так… Так, думаю, они и домой так могут прийти", – рассказал Артем.

Украинские войска хоть и отступили в 2015 году, но подразделения сохранили боеспособность и боевой дух. Бойцы убеждены, что они в Дебальцево обязательно вернутся.

Новости с фронта: прошло 7 лет с момента атаки вблизи Дебальцево

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