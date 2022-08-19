Растаможка авто, "Доступная ипотека" и пенсионное удостоверение: Федоров рассказал о новых услугах в "Дие"

В "Дие" в скором времени появится ряд новых услуг. Минцифры работает над запуском 10 новых продуктов.

О главных нововведениях, ожидающих украинцев, 19 августа в эфире телемарафона рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Шеринг авто

"Готовим новый релиз "Дии" — будем выпускать до 10 продуктов. Среди ключевых — мы возобновляем шеринг авто. То есть можно будет поделиться техническим паспортом на авто с другим человеком в несколько кликов", — рассказал Федоров.

Благодаря этой услуге в несколько кликов вы можете поделиться с другим человеком техпаспортом или получить его техпаспорт, если берете машину в пользование.

С началом полномасштабного вторжения из соображений безопасности отключили реестры, где были необходимые документы. И услуга шеринга авто была недоступна. Реестры снова работают. Так что шеринг авто скоро снова будет доступен в "Дие". Ведь эта услуга особенно актуальна сейчас, когда многие украинцы от начала полномасштабного вторжения брали авто родных или знакомых, чтобы уехать в более безопасные места. И им нужные документы на пользование автомобилем.

Пример шеринга авто. Вы взяли автомобиль своей жены. Но техпаспорт случайно остался у нее. Открываете "Дию", подаете заявку на шеринг авто. Ваша жена делает то же самое. И все – за 10 минут техпаспорт на это авто у вас в приложении.

Растаможка авто

По словам Федорова, эта услуга в несколько кликов онлайн будет позволять растаможить автомобиль, который вы купили за границей, без участия таможенников, что уберет из процедуры коррупционную составляющую.

"Услуга готова на 90% технически. Несмотря на то, что еще не принят законопроект. Новая услуга заключается в том, что не только она отцифрована и это можно сделать онлайн — в несколько кликов растаможить авто, которое вы купили за границей. А и в том "Изменяемая вообще формула. То есть нет субъективных факторов, оценок стоимости растаможки для таможенника — убирается в корне вся коррупция. Но для этого нужно проголосовать и изменить эту формулу. Нужно, чтобы депутаты поддержали законопроект, который разработал правительство и направил в парламент". Сейчас мы ждем проведения комитета", — сказал Федоров и выразил надежду, что нардепы проголосуют за соответствующий проект закона.

То есть законопроект еще должен рассмотреть профильный комитет Верховной Рады и только потом он попадет в сессионный зал украинского парламента.

Военные облигации

В "Дие" в скором времени можно будет приобрести военные облигации

"Также мы работаем над важной услугой – военные облигации, которые очень скоро мы запустим и у каждого украинца будет возможность помочь ВСУ и немного заработать, потому что облигации похожи на депозит", – отметил министр.

Пенсионное удостоверение

"В условиях войны мы просто обязаны запустить эту услугу, поскольку очень многие покидают свое место жительства и часто без документов. Поэтому важно, чтобы этот документ был при себе. Сегодня несколько тысяч пенсионеров проходят бета-тестирование и мы анализируем эффективность этой услуги. Я уверен, что миллионы будут пользоваться этой услугой", — подчеркнул Федоров.

Более того, он добавил, что пенсионное удостоверение будет двух видов. Не только по возрасту (для женщин от 55 лет, для мужчин — от 60), но и специальное (например, из-за инвалидности, потери кормильца и т.п.). Пенсионное удостоверение по возрасту подтянется автоматически так же, как и ваш цифровой паспорт, а специальное нужно будет скачать самостоятельно.

Важно, что в "Дие" будут отображаться только пенсионные удостоверения, выданные после 2014 года. Итак, если у вас удостоверение-книжечка, его нужно будет обновить. Чтобы заменить документ или исправить ошибку в данных, вам нужно будет обратиться в местный отдел Пенсионного фонда.

Оформление разрешения на выезд ребенка за границу

"Это также очень актуальная услуга, потому что семьи сегодня разделены, женщины с детьми выезжают за границу без мужчин или наоборот. Сейчас нужно получить нотариальное разрешение на выезд одного из родителей для выезда ребенка с другим членом семьи. Мы предлагаем сделать это в несколько кликов в "Дие". Сейчас в Киеве от 600 до 3 000 грн стоит получение такого нотариального разрешения. Но все это можно будет сделать в "Дие" автоматически", — подчеркнул министр.

Федоров также объяснил, как это будет работать и когда услуга будет доступна украинцам.

"Мы в реестрах автоматически видим, кто муж, кто жена, есть ли у них ребенок. И благодаря "Дия. Подпись" это можно сделать за несколько секунд — предоставить это разрешение. Оно автоматически будет попадать в систему пограничников и не нужно будет бумажек. Эта услуга готова — нужна только поддержка депутатов. Но первое чтение мы уже прошли, сейчас еще нужно второе чтение. Надеюсь, что это произойдет в течение нескольких следующих недель", — отметил глава Минцифры.

"Доступная ипотека"

На прошлой неделе правительство приняло постановление о доступной ипотеке. В первую очередь, она запускается для военных, для членов их семей, для медиков, для учителей, для ученых. И уже вторым этапом будут ВПЛ, а дальше все украинцы. Этот проект предусматривает льготную ставку от 3 до 7% для того, чтобы можно было приобрести себе жилье.

"Инновация этой услуги, кроме льгот в процентах, заключается в том, что эту услугу можно будет получить через "Дию". Не нужно будет собирать документы, что-то кому-то доказывать, собирать справки о доходах, ходить по банкам, застройщикам. Просто в несколько кликов вы сможете в "Дие" отправить запросы в разные банки, автоматически аккумулируется вся необходимая информация после чего вы получаете документ электронный от банка, на какую сумму вы можете получить ипотеку. Далее с этим электронным документом вы можете обращаться к застройщикам, выбирать себе жилье и после этого покупать его в ипотеку", – объяснил Федоров.

Он также отметил, что проект предусматривает покупку жилья с минимальным первоначальным взносом в размере 20% и кредитованием на срок до 20 лет.

Напомним, правительство утвердило условия обеспечения массового ипотечного кредитования для госкомпании "Укрфинжилье" в рамках программы "Доступная ипотека", инициированной президентом Владимиром Зеленским. С октября получить льготный кредит под 3% на 20 лет с первоначальным взносом в размере 20% для покупки жилья смогут военнослужащие, работники сектора безопасности и обороны, медики, учителя, педагоги и ученые учреждений государственной и коммунальной форм собственности.

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