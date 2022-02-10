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Растаможка авто в смартфоне, магия в "Дії" и онлайн-выборы: интервью с Михаилом Федоровым

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Растаможка авто в смартфоне, магия в "Дії" и онлайн-выборы: интервью с Михаилом Федоровым

ТСН.ua

Вицепремьер рассказал, есть ли запуск опросов в "Действии" первым шагом к онлайн-выборам, и когда автомобиль можно будет оформить онлайн.

"Дії" уже два года. Власть устроила грандиозный саммит. Принял участие даже Владимир Зеленский. И не удивительно, ведь после "Большого строительства", что не является прерогативой президентских полномочий, страна в смартфоне – чуть ли не единственное положительное достижение действующей власти.

Хотя и здесь есть нюансы. Очередной причиной для шквала критики стало обещание Зеленского подарить каждому вакцинированному украинцу старше 60 лет смартфон. Согласитесь, дорогое удовольствие. И откуда на это деньги в нашем бюджете? Даже на выплату 500 грн за бустерную дозу, по словам Министра финансов Сергея Марченко, нет средств.

Но об этом во второй части интервью с вице-премьером-министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Сейчас ТСН.ua публикует первую часть, в которой Федоров рассказывает, станут ли введенные в "Дії" опросы первым шагом к онлайн-голосованию на выборах, и когда, наконец, можно будет растаможить автомобиль в смартфоне.

Виртуальный брак

- Люди давно просили, чтобы в "Дії" наконец-то появилась возможность смены прописки и растаможки авто. На Дія.Саммите презентовали возможность смены регистрации.

- Смена места регистрации – самая популярная услуга среди всех ЦНАПов в нашей стране. Наконец-то мы запустили ее онлайн. Если вы прописываетесь у себя, теперь можно сделать это за несколько кликов. Вообще, это магия в сфере государственных услуг. Больше не нужно ходить в ЦНАП. Если хотите прописать у себя другого человека, нужно просто выбрать квартиру, сформировать QR-код или ссылку. QR-код человек считал и дал согласие. Линк может работать на расстоянии, отправили и человек прописался.

Также уже есть возможность пошерить свой техпаспорт на авто другому человеку через QR-код или ссылку. Мы дорабатываем тему автоуслуг. То есть, мы сделали водительское удостоверение в "Дії", техпаспорт на авто, автогражданку и логично, чтобы завершить цикл именно с этими документами, уметь ими делиться – шерить. Теперь мы приступаем к разработке услуги оформления авто онлайн – это следующая цель, над которой мы будем работать. Больших "монстров", таких как прописка, мы преодолели. Следующая ступенька – следующий “монстр”. Он тоже непростой, коррупционній, но мы его преодолеем.

– А выписаться так же просто?

– Да. На данный момент эта услуга доступна на портале "Дія", но мы работаем над тем, чтобы услуга заработала в приложении.

А как же растаможка машины? Когда?

– За этот вопрос отвечают Минфин и Верховная Рада в части смены законов. Минцифра отвечает за техническую часть внедрения услуги. Технически мы уже к этому готовимся и решим вопрос при любых обстоятельствах, надеюсь до конца года. Ждем от коллег праповой основы.

- Да, надо запускать, чтобы возле МРЭО больше не было этих "решал". А что с регистрацией брака через "Дію"?

– Скоро уже можно будет подать онлайн-заявление на брак. Эта услуга у нас в бета-тесте. Но лично все же прийти нужно будет, чтобы поставить подписи. Но уже не нужно лично подавать заявление, выбирать дату брака, как мы все это с вами делали. Теперь это можно сделать онлайн.

- То есть, теперь в "Дії" наряду с паспортом будет свидетельство о браке?

– Этот документ обязательно появится. Но сейчас мы на этом не сфокусированы, потому что в получении других услуг он не очень используется. Мы сосредоточены на запуске услуги и стараемся сделать так, чтобы реестры между собой обменивались данными. То есть, чтобы не делать много разных справок, а чтобы реестры сами между собой забирали данные. Ну, например, с выпиской "о прописке". ДМС работает над тем, чтобы бумажная справка, которую вам выдали вместе с ID-картой, была не нужна. Чтобы государственный орган, который у вас потребует этот документ, уже сам смог проверить вашу "прописку".

- То есть, если раньше все проверяли "штамп в паспорте", теперь будут просить показать свидетельство о браке в "Дії"…

Думаю, что сейчас все друг другу доверяют. На самом деле отразить это в "Дії" не проблема. Со временем мы это сможем сделать, если потребуется для разных жизненных ситуаций. Но наша философия не отцифровывать все, а чтобы данные по государственным органам бегали вместо людей.

- На Дія.Саммите также презентовали опросы…

- Опросы – это услуга в рамках президентской программы. Президент обещал, что будет развивать прямую электронную демократию. Теперь мы сможем общаться со всеми пользователями "Дії", задавать любые вопросы. Нам интересно посмотреть, как и какую услугу оценят украинцы. Потому что иногда это может существенно отличаться от того, что мы здесь в кабинете нафантазировали. Это и есть прямая электронная демократия. Мы сделали первый шаг. Ведь, например, петиции – это более локальная история. Да, это тоже сверхважная услуга, она тоже есть в "Дії", и сейчас получит новое дыхание. Так как с местом регистрации у всех актуализируется прописка в смартфоне, и тогда вы сможете видеть более актуальные петиции. Но опрос – это уже масштабный шаг. Это вообще изменение подхода к демократии.

– Это элемент подготовки к онлайн-голосованию на выборах. В принципе, власть уже опробовала это во время местных выборов. Помните "5 вопросов Зеленского"? Так что теперь будут электронные президентские опросы?

– Нет, это четкий шаг в рамках развития прямой электронной демократии, где люди влияют на решения власти. У команды Минцифры уже есть понимание, как мы будем использовать этот инструмент в нашей деятельности и цифровизации.

– Как?

- Приоритизацию следующих услуг мы будем решать через опрос в "Дії". Думаю, что многие министерства смогут также общаться с украинцами, чтобы решать проблемы, находить ответы на возникающие у людей вопросы. Этот проект президент обещал, мы его реализуем. Мы видим, как, например, в Швейцарии и других странах, которые запустили элементы прямой электронной демократии, это развивается. Там это работает и дает результат. Надеюсь, что и в Украине это направление приобретет популярность.

- То есть власть это не будет использовать в своих интересах для увеличения электоральных рейтингов, как в этом вас обвиняет оппозиция?

– От оппозиции я такого не слышал. Это понятный мировой элемент прямой электронной демократии. Люди должны влиять на путь развития страны не только на выборах. Я даже для своей работы вижу это. У меня есть задача – 100% услуг оцифровать до 2024 года. Параллельно в работе у нас более 100 услуг. И надо знать, на чем больше сфокусироваться сейчас. Что украинцам нужно уже завтра? Именно об этом я хочу спросить людей.

– Вы можете подтвердить или опровергнуть слухи о подготовке к внедрению онлайн-голосования на выборах?

- Очень популярный вопрос. Мы не работаем над онлайн-выборами. Скажу больше, мы не можем над этим работать и законодательно. У нас нет такой задачи. Мы не видим, чтобы менялись законы по онлайн-голосованию. Если будут изменения в законе, Верховная Рада примет решение, все эти услуги будут онлайн, люди будут готовы, мы присоединимся. Но на сегодняшний день такой задачи нет. Команда Минцифры 24/7 сфокусирована на оцифровке 100% услуг, чтобы Интернет был в каждом доме и чтобы люди умели пользоваться технологиями. Ну и, конечно, на развитии цифровой экономики. Дія.City должна дать толчок для развития экономики, чтобы мы стали продуктовой страной.

Зарплата по $1,5-2 тыс.

- На Дія.Саммите вы презентовали специальное правовое и налоговое пространство Дія.City. Что это такое? Что это даст украинцам?

– Это одна из лучших налоговых систем в мире для технологических компаний. Уже с 8 февраля можно стать резидентом Дія.City, платить низкие налоги и инвестировать больше в рабочие места и развитие технологий.

– А какие это будут налоговые условия?

- Для резидентов Дія.City будут действовать в 5 раз более низкие налоги по сравнению с тем, если компания платит все по общей системе налогообложения. Например, НДФЛ на сегодняшний день составляет 18%, а в Дія.City он составит 5%. Что касается ЕСВ, то он будет не от средней заработной платы, а от минимальной – 22%. Также очень важно, что появляется возможность выбрать налог на выведенный капитал. В странах, совершивших скачок в направлении развития продуктовых компаний, налог на выведенный капитал сыграл очень важную роль. Президент (Зеленский – ред.) это обещал в своей программе, и это реализовано именно для IT-индустрии. Если будет результат, думаю, речь может идти о масштабировании этой системы налогообложения.

– Какие компании уже зашли?

– Сейчас мы активно получаем и обрабатываем заявки от ИТ-компаний. Уже их поступило – 44. Первыми подали заявки компании Reface и Roosh. На Дія.Саммите о своем намерении стать резидентами заявили три компании. Revolut – одна из мировых продуктовых компаний, которая стоит более $30-40 млрд. Они открывают R&D (Research and Development — ред.) и заходят с финансовым продуктом в Украину. UST – американская компания, где работает 30 тыс. человек – они теперь будут развиваться в Украине и создавать много новых рабочих мест уже в этом году. И третья компания – SoftServe – одна из крупнейших украинских ИТ-компаний. В настоящее время все поступающие от желающих заявки оперативно обрабатываются. Меньше чем через 10 дней мы назовем первых резидентов.

– Вы говорили, что Дія.City позволит увеличить доходы IT-индустрии с $6 млрд до $16,5 млрд. А сколько получит украинский бюджет? Сколько будет создано рабочих мест?

– К 2025 году может быть рост на 150-200 тыс. новых рабочих мест. Это, конечно, вопрос комплексный, а не только налогов и инструментов венчурного инвестирования, которые заложены в эту правовую систему. Это тоже вопрос образования. На сегодняшний день ИТ-образование является "узким" местом. Это то, на чем нужно сфокусироваться. У нас есть четкое видение, как изменить направление ИТ-образования – это 15 конкретных шагов, которые мы предпримем в этом году. Например, мы будем платить 50% стоимости обучения для людей, желающих сменить профессию на IT-специальность. Так называемые свитчеры — люди, которые никогда не имели ИТ-образования, но хотят работать в отрасли и зарабатывать деньги. То есть, государство оплатит 50%, чтобы человек получил новые знания.

- Ограничения по возрасту будут?

- Там будет ограничение по возрасту. Сейчас еще дизайнится сама система. Но это будет доступная программа максимального количества украинцев.

– И сколько будет зарабатывать новоиспеченный айтишник?

- Если смотреть на уровень заработной платы разных специальностей на сегодняшний день, мы видим, что это $1,5-2 тыс. Сегодня в ИТ самые большие зарплаты в стране и работает более 250 тыс. человек — и не хватает специалистов. Поэтому нужно стимулировать и помогать развивать это направление, потому что это привлечение денег со всего мира в Украину. Смежные сферы тоже начинают зарабатывать: дизайн; юристы и бухгалтеры, обслуживающие ИТ-компании.

Перед Украиной, как и перед всем миром, стоит вызов: мы должны конкурировать за таланты, которые находятся внутри страны. Люди очень быстро меняют место жительства: если ты работаешь в ИТ, сегодня ты живешь в Киеве, а завтра уже переехал туда, где лучше налоги или условия для жизни. Нам нужно бороться не только за то, чтобы люди оставались, но и таланты со всего мира, чтобы они приезжали в Украину. Поэтому нужно создавать лучшие условия – налоговые в первую очередь. И дальше мы реформируем образование, либерализуем миграционные процессы, чтобы можно было легче приехать в Украину работать. То есть, это комплексное видение, как трансформировать нашу экономику в цифровую.

– Сейчас весь мир делает ставку именно на IT. Помните, как 15-20 лет назад было модно учиться на юристов, экономистов, а потом в один момент все рухнуло. Не думаете, что такое же ждет и IT?

– Конечно, нет. Ведь технологии – это вообще новый фундамент жизнедеятельности человека, государств и общества в целом. На технологиях сейчас базируется все медицина, научные исследования, изучение возможностей колонизации космоса. Они становятся новой формацией, поэтому будут в корне всех процессов и будущего. Благодаря технологиям мы будем более здоровыми; умнее благодаря пониманию собственной образовательной траектории и получению таргетированных знаний в определенный период жизни; развиты благодаря создаваемому цифровому контенту. Надо превращать нашу страну в более продуктовую в направлении технологий. Не просто разрабатывать продукты для других стран, а создавать собственные, которые будут стоить миллиарды. Создавать миллиардные компании. Это и новые рабочие места, и вообще развивает бренд государства. Поэтому я верю в технологии, за ними будущее. Всё зависит от скорости цифровой трансформации и правительства, и компаний, и нашего мышления.

- Почему IT-специалистам будет лучше работаться в Украине, чем, к примеру, в США? Что у нас здесь такого будет, чего нет там?

– Во-первых, это пул талантов. Когда я общаюсь с венчурными инвесторами из разных стран, все они любят и ценят Украину именно за таланты. Для этого много причин: и математическая школа, и наша гибкость мышления, честность, умение фокусироваться и работать 24/7, английский у нас активно развивается. Во-вторых, мы более гибкие, чем другие государства. Например, мы можем позволить себе запустить лучшую налоговую систему – мы прошли этот путь за два года. Мы умеем принимать быстрые решения. И вообще, я считаю, правительство должно превратиться в IT-компанию.

– Какие украинские регионы вы видите мощными IT-хабами?

- Киев, Львов, Харьков, Одесса, Запорожье, Чернигов, Винница – страна начинает развиваться как ИТ-хаб в каждой области. Этому процессу помогла пандемия, ведь теперь можно больше работать онлайн и работать именно из того города, где ты родился или проживаешь. Крупные украинские компании, где работают 8-10 тыс. человек, начинают заходить во все областные центры. Если раньше шла речь о 5-7 городах, которые я перечислил, теперь так в каждом регионе. Когда крупная компания заходит в регион, она начинает инвестировать в образование, и именно благодаря этому начинает меняться регион. Поэтому Интернет и IT – сегодня это возможности поменять профессию, зарабатывать больше и изменить свою жизнь.

– Так а сколько от всего этого получит украинский бюджет? Будет ли эта пониженная ставка налогов действовать постоянно?

- Сегодня доходы IT-отрасли – это примерно $6,5 млрд. По нашим прогнозам, к 2025 году доходы отрасли могут увеличиться втрое и составить около $18 млрд. Что касается рабочих мест, то это увеличение до 450-500 тыс. человек, которые будут работать в IT. И уже после первых двух лет развития Дія.City будет понятно, сколько точно получит бюджет. Потому что сегодня, например, не существует налога на выведенный капитал, а он появится. Что касается правил игры, то они не будут меняться: для Дія.City четко прописано, что 25 лет налоговая система не будет ухудшаться. И это очень важно. А еще важно то, что действующие сейчас условия, которые привели к текущему уровню развития ИТ, остаются неизменными. Если компания по каким-либо причинам не видит для себя причин в заходе в Дія.City, она может продолжить работать так, как делала это до запуска Дія.City.

– Будет ли какая-то упрощенная система разрешений на работу для IT-иностранцев здесь в Украине?

– Мы уже упростили срок пребывания в Украине, например, для белорусов. Сейчас они могут находиться 180 дней. Но это комплексный вопрос. Первый шаг мы уже сделали – ввели наилучшие налоги. Второй – инфраструктурные проекты. Третий – это либерализация миграционной политики. Для этого мы совместно с МВД вносим изменения в закон Украины "Об иммиграции", которым предлагаем отменить квоты на иммиграцию вообще. Надо создавать самое удобное государство в мире не только для граждан своей страны, но и людей со всего мира. Чтобы было легко получить "еРезидентство", визу, а лучше — вообще безвиз. У нас уже есть определенный пилот, будем максимально способствовать этому процессу со всеми причастными органами власти.

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