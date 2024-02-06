"Растаяли" миллионы гривен: в Киеве четвертый месяц не платят зарплату в детской инфекционной больнице

В НСЗУ объяснили, кто распоряжается финансами врачей и назначает руководителей медицинских учреждений.

В Киеве разразился скандал из-за невыплаты зарплат медикам. Уже четыре месяца работники КНП "Киевская детская городская инфекционная больница" не получают заработанные средства.

Об этом сайту ТСН.ua рассказали врачи. Из-за невыплаты многие из медперсонала уже уволились. Хотя больница продолжает свою работу.

Оставили без денег и реанимации

"Первыми разбежались работники реанимации, то есть в детской инфекционной больнице ее уже не существует! И это при условиях, когда у нас вспышка коронавируса и гриппа и есть много больных в тяжелом состоянии", — рассказывает на условиях анонимности один из медиков.

Врачи говорят, что вынуждены искать другую работу, потому что четвертый месяц не получают средства.

"Если так пойдет дальше, то киевлянам придется возить детей с инфекционной патологией на лечение в другие областные центры. Но это же не допустимо для Киева! В реанимации инфекционной больницы выхаживали детей еще без имени, которым было 25 дней от рождения. А что теперь делать, когда специалисты ушли? Ведь нужно знать, как лечить таких малюток, как к ним элементарно подойти и сделать какую-то манипуляцию", — рассказывают медики.

Они добавляют, что лечебное учреждение еще и оштрафовали за неработающую реанимацию. А проблемы начались, когда бывший руководитель больницы уехала за границу.

Медики четыре месяца не получают средства / Фото: Госпогранслужба Украины

Сайт ТСН.ua выяснял, почему медикам не выплачивают зарплату и кто должен за это отвечать.

Новая исполняющая обязанности директора больницы отказалась общаться с журналистом ТСН.ua, отметив, что на это должно быть разрешение от руководства Департамента здравоохранения КГГА.

Не смогли объяснить ситуацию и в самом Департаменте, куда мы еще неделю назад направили информационный запрос.

Единственное, что нам смогли объяснить в Департаменте здравоохранения КГГА, средства больница получает не из городского бюджета, а от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), мол, у них и нужно спрашивать.

Что говорят в НСЗУ

Сайт ТСН.ua обратился к руководству Национальной службы здоровья Украины с просьбой прокомментировать скандал, разразившийся вокруг больницы. Вот что ответили на наши вопросы:

– Сотрудники КНП "Киевская городская детская клиническая инфекционная больница" уже четвертый месяц не получают заработную плату. Какова причина невыплаты медикам, ведь медицинское учреждение финансируется НСЗУ?

– Национальная служба здоровья Украины полностью выполнила свои обязательства по договору о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий, который был заключен в 2023 году, и произвела оплату за медицинские услуги КНП "Киевская городская детская клиническая инфекционная больница" на общую сумму 21 млн 825 тыс. 085 грн.

НСЗУ является закупщиком медицинских услуг и оплачивает больницам средства в соответствии с заключенными договорами/коллаж ТСН.ua

Больница сама распоряжается средствами

Заведения здравоохранения, заключившие договор с НСЗУ, являются автономными, то есть самостоятельными по вопросам распоряжения средствами, которые они получают за предоставление услуг по медицинскому обслуживанию населения, и расходуют средства в соответствии с установленным законодательством порядком и финансовым планом, утверждаемым его владельцем.

То есть, каждый субъект хозяйствования, в том числе коммунальные предприятия – учреждения здравоохранения, самостоятельно, согласно законодательству, определяет направления использования средств, в том числе на оплату труда.

В компетенцию НСЗУ не входят вопросы регулирования хозяйственной деятельности учреждений здравоохранения, с которыми заключены договоры о медицинском обслуживании населения.

Сколько денег получила больница?

Оплаты КНП "Киевская городская детская клиническая инфекционная больница" в 2023 году в разрезе месяцев:

январь – 2,8 млн

февраль – 2,8 млн

март – 2,8 млн

апрель – 1,7 млн

май – 1,7 млн

июнь – 1,6 млн

июль – 1,3 млн

август – 1,5 млн

сентябрь – 1,4 млн

октябрь – 1,7 млн

ноябрь – 1,3 млн

декабрь – 1,1 млн.

А также на днях заведение должно получить согласно отчету за декабрь еще 669 266 грн.

Договор на три пакета от НСЗУ

В 2023 году КНП "Киевская городская детская клиническая инфекционная больница" имела договор с НСЗУ на три пакета:

1. "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях"

2. "Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций"

3. "Готовность учреждения здравоохранения к оказанию медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях" (с января по март 2023)

В соответствии со спецификациями и условиями закупки медицинских услуг по пакету "Готовность учреждения здравоохранения к оказанию медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях" учреждение должно оказывать помощь при инфекционных заболеваниях.

Какие требования к поставщикам медицинских услуг

Для заключения договора по программе медицинских гарантий предоставлятели медицинских услуг должны отвечать минимальным требованиям: иметь необходимый медицинский персонал, оборудование и т.д., которые будут обеспечивать предоставление медицинских услуг согласно договору.

НСЗУ заключает договора на указанный пакет с учреждениями, которые определяются Советом министров Автономной Республики Крым, областными, Киевской и Севастопольской городскими государственными/военными администрациями.

Почему и кто остановил оплату?

За январь-март 2023 года НСЗУ произвела оплату больницы за пакетом "Готовность заведения здравоохранения к оказанию медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях" на общую сумму 3 160 530 грн.

А с апреля 2023 оплаты за этим пакетом НСЗУ не осуществляла, что было связано с поступлением в НСЗУ писем от КГВА и Департамента здравоохранения КГГА о несоответствии заведения условиям закупки медицинских услуг по этому пакету и необходимости исключения заведения из перечня медицинских предоставлятелей услуг по указанному пакету.

Для заключения договора на 2024 год КНП "Киевская городская детская клиническая инфекционная больница" были представлены предложения о заключении договора по двум пакетам медицинских услуг. В соответствии с данными предложениями заключен договор по пакету медицинских услуг "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях", и в ближайшее время заведение получит договор по пакету медицинских услуг "Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций".

Какие долги у больницы?

Что касается задолженности по заработной плате. Заведение не предоставило отчет о задолженности по заработной плате за декабрь.

Согласно отчету заведения за ноябрь, по состоянию на 1 декабря 2023 задолженность по заработной плате составила 1 343 186 грн.

Задолженность перед руководителем заведения – 13 817 грн, перед руководителями структурных подразделений – 149 689 грн, перед врачами – 256 615 грн, перед средним медперсоналом – 580 248 грн, перед младшим медперсоналом – 175 450 грн, перед другими работниками – 167 366 грн.

Сколько получает персонал?

Информация о состоянии начисления заработной платы согласно отчетам, которые представляет учреждение в НСЗУ. Средняя заработная плата руководителя – 35 800 грн, руководитель структурного подразделения – 52 681 грн, врачи – 17 578 грн, средний медперсонал – 20 376 грн, младший медперсонал – 9 856 грн, другие работники – 16 366 грн.

В НСЗУ объяснили ситуацию, сложившуюся вокруг детской инфекционной больницы/коллаж ТСН.ua

Отмечаем, что заведения, подписывающие договор с НСЗУ, являются автономизированными, то есть независимыми субъектами хозяйствования. Зарплаты, премии и другая финансовая мотивация, ранее регламентировавшаяся разными постановлениями, сейчас являются ответственностью администрации больницы.

Поэтому главный врач должен рационально и справедливо распоряжаться средствами больницы по финансовому плану. Деньги прежде всего должны идти на закупку лекарств, расходных материалов, оплату труда рабочих.

– А какая причина закрытия реанимационного отделения больницы?

– НСЗУ не оказывает влияния на закрытие или открытие отделений в больницах. Такое решение принимает руководитель медицинского учреждения.

Все зависит от эффективности руководителя заведения / Фото: УНИАН

Кто сможет лечить детей

– Где должны в Киеве спасать больных деток, особенно маленьких, которые сейчас массово болеют вирусными инфекциями?

- Лечение детей от болезней в стационарных условиях, вызванных вирусными инфекциями, происходит в медучреждениях, имеющих договор с НСЗУ по пакетам: "Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций" и "Готовность учреждения здравоохранения к оказанию медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях”.

Маршрут пациентов с инфекционными заболеваниями, которым показано лечение в стационарных условиях – это зона ответственности департаментов здравоохранения.

На пакет "Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций" в Киеве ожидают проект договора 44 заведения.

За пакетом "Готовность заведения здравоохранения к оказанию медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях" — 13 заведений ожидают проект договора и два — на рассмотрении.

Среди них детские медицинские учреждения, в частности:

• КНП "Киевская городская детская клиническая больница №1" и КНП "Киевская городская детская клиническая больница №2" – имеют договор на оба указанных пакета.

Договоры на стационарную помощь без проведения хирургических операций ожидают:

КНП "Киевская городская детская клиническая инфекционная больница"

КНП "Детская клиническая больница №4 Соломенского района"

КНП "Детская клиническая больница №5 Святошинского района"

КНП "Детская клиническая больница №3 Соломенского района"

КНП "Детская клиническая больница №9 Подольского района"

КНП "Киевская городская детская клиническая больница №2"

КНП "Детская клиническая больница №6 Шевченковского района"

КНП "Детская клиническая больница №7 Печерского района"

Медицинское учреждение должно составить финансовый план и выполнять его / Фото: УНИАН

Все зависит от руководителя заведения

– Как можно исправить эту ситуацию с зарплатами больницы, ведь это неприбыльное медицинское учреждение и финансируется НСЗУ?

– НСЗУ является закупщиком медицинских услуг и оплачивает больницам средства в соответствии с заключенными договорами за предоставленные медицинские услуги. Медучреждения, в соответствии со способностью и соответствием требованиям, ежегодно представляют предложения о заключении договора по пакетам услуг.

Перед представлением предложений на контрактирование у руководителя медучреждения есть возможность определить ориентировочную сумму договора благодаря специальному калькулятору, разработанному НСЗУ для поставщиков медуслуг. Таким образом, администрация больницы может спрогнозировать свои доходы в течение года и составить финансовый план деятельности.

Поэтому медицинское учреждение как неприбыльное предприятие зарабатывает средства, распоряжается ими согласно финансовому плану. От стратегии развития, которую выберет руководитель больницы, и возможности составить реальный финансовый план и выполнить его зависит успешность больницы и зарплаты работников. В свою очередь, назначение эффективного руководителя заведения – это ответственность местных властей.

Ведь владельцем коммунальных медицинских учреждений являются именно местные органы власти. Они отвечают за содержание учреждения, назначают и увольняют директора медучреждения и отвечают за его эффективность в должности.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что "дети задыхаются в больницах": какая болезнь атакует Киев и почему не закрывают школы

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