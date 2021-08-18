Растет количество случаев коронавируса и госпитализаций среди детей в лагере под Одессой

Растет количество случаев коронавируса и госпитализаций среди детей в лагере под Одессой

Из лагеря вывозят всех детей, которые не контактировали с больными.

Уже пятьдесят детей и еще трое воспитателей — возросло количество больных коронавирус в одесском оздоровительном центре "Молодая гвардия".

Об этом сообщает корреспондент ТСН Сергей Осадчук.

У 33 детей подтвердили штамм "Дельта". Сегодня утром в детскую больницу положили еще двух подростков. Таким образом в больницах области сейчас находятся шесть воспитанников лагеря «Звездный». Остальных детей — изолировали в лагере.

«Дети средней тяжести, но госпитализированы, потому что находятся в группе риска. Это ожирение и бронхиальная астма», — сообщила директор Департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева.

Лагерь, в котором произошла вспышка коронавируса, закрывают, там вводят полный карантин. В течение трех суток оттуда должны вывезти почти полтысячи детей, которые не контактировали с больными.

Дети с положительным результатом теста будут находиться на территории центра еще две недели. Оставаться там и персонал, что контактировал с ними.

«Лечение 49 больных организовано силами медико-санитарной части непосредственно в детском центре», — отметил главный санитарный врач региона Виталий Гончаров.

Новости Украины: у 33 детей из одесского лагеря "Молодая гвардия" подтвердили штамм "Дельта"

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