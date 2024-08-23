Ратификация Римского устава: как это поможет наказать Россию за войну и есть ли угрозы для военных

После 20 лет ожесточенных обсуждений Украина ратифицировала Римский статут. Этот документ регулирует работу Международного уголовного суда, который уже 2,5 года расследует российские преступления в Украине.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Натальи Ярмолы.

Ратифицированный на этой неделе Римский статут - документ на котором основывается работа МУС превратил Украину в 125-го полноправного участника всех процессов.

ПЛЮСЫ РЫМСКОГО УСТАТА

Прежде всего это – политический шаг. Ратификация документа является важной для членства в ЕС, а также частью некоторых соглашений о безопасности с международными партнерами. Люфт щелчок щелчок соглашение подписываем.

"Это четкий сигнал, что Украина разделяет принципы международного порядка, основанного на законах и правилах, и в полной мере готова действовать по этим принципам", — говорит генеральный прокурор Андрей Костин.

Украина будет полноценно участвовать в формировании бюджета и выборах судей Международного уголовного суда. Ближайшие состоятся уже в 2026 году. Но главное – мы сможем определять политику и приоритеты суда, который за последние 2 года выдал уже 6 ордеров на арест топ-военных преступников России. Среди которых – Путин, Шойгу, Герасимов.

"Сейчас львиная часть ресурсов интеллектуальных и человеческих Международный уголовный суд посвящает ситуации в Украине, что логично. Но с другой стороны могут возникнуть вопросы, а почему так велика активность в отношении государства, которое не приняло Римский устав", — говорит Антон Кориневич.

Уничтоженные или разрушенные российскими ракетами общины получат доступ в Целевой фонд пострадавших.

В Украине ратифицировали Римский устав

УГРОЗЫ РЫМСКОГО УСТАВА

Украинских военнослужащих — тоже будут судить как военных преступников, — это одна из главных устрашений, которую запускали Россия и ее сторонники на протяжении последних 10 лет. Однако – это не так. Украина приняла устав с предупреждающим предусматривающим: в течение 7 лет военные преступления совершенные гражданами Украины не будут рассматриваться.

НАКАНИЯ ЗА АГРЕССИЮ

Война в Украине - самая документированная. Международный уголовный суд уже 2,5 года ведет дела по пыткам, депортациям, убийствам. Но главная цель Украины - привлечь кремлевскую верхушку к ответственности за преступление агрессии - самое тяжкое в международном уголовном праве. Впрочем, у МУС нет таких рычагов.

Потому что - первое: Россия не ратифицировала Римский статут. Второе: присутствие России за столом Совета Безопасности ООН будет блокировать решение передать дело агрессии в Украине на рассмотрение.

"Военачальники в России будут защищены, пока не будет создан специальный трибунал. Существуют ограничения на способность Международного уголовного суда преследовать это конкретное преступление против России, поэтому международное сообщество должно объединиться с коалицией, которая желает обеспечить создание специального трибунала для преступлений агрессии. Случится ли это в ближайшее время - скорее всего, нет. Но история показывает - все может быстро измениться", - говорит Марк Элис.

Со времен Нюрнберга мир не наказал ни одного диктатора за преступление агрессии. Трибуналы в отношении виновников войны в Руанде и бывшей Югославии в 90-х - касались только военных преступлений, преступления против человечности и геноцида. Зато Украина может стать первой, кто привлечет диктатора именно за самое тяжкое преступление - преступление агрессии. И уже прокладывает путь для кремлевских преступников в Гаагу.

Созданный год назад Международный центр по уголовному преследованию за преступление агрессии против Украины - уже имеет немало доказательств. Это некий подготовительный этап к созданию Трибунала. Партнеры Украины понимают: жить дальше с "ненаказанным злом" мир просто не сможет. Потому что - оно всегда возвращается с еще более уродливым лицом.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 20:00 за 23 августа. Украинцы строят в Монако, наступление на Харьковщине, планы Камалы Гаррис

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