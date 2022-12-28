Райбольницу на Житомирщине оборудовали солнечными панелями: летом еще будут зарабатывать

Солнечную электростанцию взялись обустраивать в райбольнице Звягеля Житомирской области. 840 тысяч гривен для этого собрали на благотворительном марафоне в США и передали украинской природоохранной организации, говорится в ТСН.

Приобретя опыт, организация начала новый сбор – нужно еще 200 тысяч евро, чтобы от солнца питались медучреждения других областей.

Отсутствие света для реанимационного отделения и подавно критическое, признают врачи, ведь многим пациентам лекарство вводится непрерывно специальным аппаратом. "Почасово, поминутно, посекундно для поддержания жизнедеятельности пациента", — отмечают медики.

Хотя энергетики и пытаются делать все, чтобы, несмотря на обстрелы россиян, в больницах свет был, но удается это не всегда. Здесь в Звягеле электричество уже исчезало, поэтому спас генератор мощностью 110 киловатт. Он способен давать электричество на ползаведения – самым критическим отделением. Еще 5 меньших генераторов используют при необходимости.

Уже вскоре эта районная больница будет питаться еще и от солнца. Прямо на крыше одного из помещений больницы принялись обустраивать солнечную электростанцию. Эта станция должна работать синхронно с нашим генератором и при отключении электроэнергии. Практически 100% будут заживлены”, — сообщает генеральный директор медицинского объединения Василий Борис.

А после победы, когда свет не будут выключать, солнечная станция в год сэкономит больницы около полумиллиона гривен. Эти деньги можно будет перепрофилировать в ремонт отделений или покупку оборудования.

Этот проект стоит 850 тысяч гривен. Деньги для заведения собрали на благотворительном марафоне в США и передали украинским активистам для развития энергобезопасности. Мы реалисты и мы понимаем, что генераторы нужны, одновременно генераторы – это не решение надолго, энергия из генераторов стоит дорого. Солнечные станции будут работать 20 лет”, – говорит эксперт общественной организации Дмитрий Сакалюк.

Украинцы теперь вообще больше стали интересоваться энергосбережением, говорит инженер по установке таких станций. "Работы намного увеличились, в основном это частные домохозяйства, часть бизнеса, волонтерские проекты", — отмечает инженер Андрей.

"Мы намерены не только больницу перевести на солнечную энергетику, но и водоканал, как стратегический такой объект, а дальше работать над тем, чтобы и город становился энергонезависимым", — рассказывает замзвягельского городского головы Ирина Гудзь.

То, что эта больница только начало, говорят и в общественной организации. Там теперь решили устанавливать солнечные электростанции и в других медучреждениях Украины. На очереди – Киевщина, Черниговщина и деоккупированная часть Херсонщины. Так что для новых солнечных станций как будут помогать врачам спасать людей — объявили новый сбор в 200 тысяч евро.

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