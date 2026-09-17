Павел Петров

Реклама

Среди наиболее запомнившихся спасателям пожаров в Киеве были возгорания в жилых домах, на книжном рынке и в Лавре. Некоторые из них осложнялись сильными пожарными нагрузками и повторными обстрелами.

Об этом рассказал начальник отдела коммуникаций ГУ ГСЧС Украины в Киеве Павел Петров в интервью специальной корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

Реклама

«Что задело больше всего? Ну, это жилой жилой дом несколько. Церковь и, ну, книжный рынок вообще, даже кучу запросов было. Потом там разбирались, как так вышло. И такой сложный, на самом деле, пожар был, потому что очень сильная пожарная нагрузка была», — рассказал Павел Петров.

Реклама

Он отметил, что сложным для спасателей был и пожар в Лавре. При некоторых обстрелах в пожарных частях не оставалось техники, поскольку все резервы были привлечены к работе.

«Хотя Лавра была очень столь непростым пожаром. При некоторых обстрелах у нас бывало такое, что в пожарных частях не оставалось ни одной техники. То есть все резервы у нас там, я не помню, почти 900 человек из Киева были привлечены. Ну, это когда больше 30 локаций у нас такое случается», — рассказал спасатель.

По его словам, в таких случаях ГСЧС также привлекает помощь из области. Спасатели могут выезжать на помощь и в Киевскую область.

«Мы и из области берем помощь иногда, не только из Киевской, потому что там тоже бывает. То есть у нас бывает так, мы друг другу помогаем. Сейчас по Киевщине много прилетает и так и потому, что мы в центре области и нам легче куда-то выехать, помочь, поэтому так работаем», — пояснил Павел Петров.

Реклама

По его словам, во время пожара в Лавре работу затрудняла повторная атака.

«Если вернуться к предыдущему вопросу, то да, Лавра такой стала знаковой. Для спасателей она была сложна из-за того, что это объект в целом, на который мы сразу реагируем. И тогда повторная атака была еще», — отметил спасатель.

Петров вспомнил, как при тушении пожара спасатели работали на крыше. Из-за того, что под медным покрытием горело дерево, им пришлось разбирать всю крышу, чтобы остановить распространение огня и полностью его потушить.

«Долетали „Шахеды“. Я помню, как я приехал, поднялся на крышу. Мы там вместе с ребятами сняли все, а оно не слышно особенно было ничего, потому что там шумит, там крышу начинают разбирать из-за того, что она была медная, и уже под ней было дерево, то есть дерево горело под металлом. И пришлось вскрывать всю крышу для того, чтобы во-первых поймать огонь, не дать ему распространиться куда-то вниз, а во-вторых, полностью потушить», — рассказал Павел Петров.

Реклама

По его словам, во время этой работы рядом произошел прилет второго «Шахеда».

«И тогда был прилет рядом со вторым „Шахедом“. По художественному арсеналу. Прямо над крышей пролетел, его прямо видно было и упал рядом», — поделился спасатель.

Петров также рассказал о спасателях, которые в этот момент работали на коленчатых подъемниках.

«Ребята тогда, которые работали на коленчатых подъемниках, а это, ну, это уже разложенная штука, на которой люди работают, даже какие-то награды получили, потому что, ну, это ты никуда не денешься. Это как подлодка. Ты уже часть корабля, поднялся и ты на высоте», — рассказал спасатель.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Что происходит на местах самых страшных прилетов в Киеве: СЕКРЕТЫ ГСЧС! Павел Петров — интервью

Новости партнеров

Новости партнеров