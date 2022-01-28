Разбирали завалы разрушенного подъезда не блоками, а кусками: подробности обвала в Одессе

Разбирали завалы разрушенного подъезда не блоками, а кусками: подробности обвала в Одессе

Двое мужчин в больнице.

Обвал дома в Одессе — один человек погиб, еще двое получили травмы. Это произошло в трехэтажке, где весной прошлого года взорвался газ и повредил стены. Строители разбирали аварийную конструкцию, тяжелая глыба упала прямо на них.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Как на третьем этаже полуразрушенного в прошлом году подъезда работают строители, жители Хуторского переулка наблюдали с самого утра. Сильный грохот раздался внезапно, около одиннадцати.

«Они подбивали стену, чтобы упала сюда, били под низом два парня, а третий стоял сбоку и вдруг, я отвернула голову, грохот», – говорит очевидца Алла.

Жильцы выскочили на улицу и увидели, что камни со стены обрушились на землю, с третьего этажа раздаются крики пострадавших. Во время падения гигантская глыба накрыла мужчину.

Чтобы поднять глыбу и достать из-под нее человека, спасателям пришлось применять спецтехнику.

«С помощью специальных ношей транспортировали одного из пострадавших в карету скорой медицинской помощи. К сожалению, во время следования в больницу мужчина скончался», — отметили в ГСЧС.

Двое его коллег сейчас в областной больнице. У них повреждены конечности, но угрозы для жизни нет.

Первая чрезвычайная ситуация здесь произошла весной прошлого года. В одной из квартир рванул газ - владельца дома из окна выбросила взрывная волна, мужчина погиб на месте. Жителей отселили, подъезд обследовали и решили, что его можно восстановить. Строительная бригада ждала холодов. Сначала лили дожди, потом падал обильный снег. Только тогда строители начали разбирать конструкцию. Старая стена из ракушечника, которая не была прикрыта крышей и набрала воды, не выдержала, говорят, спасатели.

«Погоды такие, они начали раньше, укрепили стены прямо перед снегом, и вот позавчера начали работать, мы еще удивились, что снег идет, а они работают. Ребята, видимо, по камню устали убирать стены и решили кусками обвалы делать», — говорят местные.

Это нарушение техники безопасности на стройке, говорят в полиции. По факту гибели человека было открыто уголовное производство. Между тем, чиновники будут вторично обследовать дом — восстановительные работы здесь временно приостановили.

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