Разбитое стекло, шок и тяжелораненые и погибшие: Россия массированно атаковала областной центр Украины

Последствия атаки по Днепру

В больницах Днепра до сих пор находятся более 30 раненых в результате массированной атаки, которая длилась почти сутки. Среди пострадавших — трое детей, четверо взрослых в тяжелом состоянии. Враг бил ракетами и дронами даже по тем местам, где продолжались поисково-спасательные работы. В общем атака унесла жизни девяти человек.

О состоянии тех, за кого сейчас борются медики — в материале корреспондента ТСН Ольги Павловской.

Удар во время уборки: история Оксаны

44-летняя Оксана перенесла сложную четырехчасовую операцию. Нейрохирурги буквально по частям доставали вдавленные обломки из ее головы. Женщина пострадала во время повторного удара по жилой застройке, когда пыталась убрать последствия утренней атаки.

Татьяна, свекровь раненой: «Стали там наводить порядок, чтобы снова жить! Жизнь не заканчивается! И тут! Только сирена — и сразу летит „Шахед“. Мы слышим, как он снижается. Волна понесла меня вперед. Загорелись волосы, куртка сзади… Это такое — куртка, волосы, главное — жизнь!»

Днепр был под огнем почти сутки. 30 многоэтажек, детсады и амбулатория были изуродованы. Патрульная полиция обнародовала кадры спасения детей во время очередной волны атаки.

Травматолог стал пациентом: спасение Алексея: спасение Алексея

Один из ударов баллистикой застал Алексея на учебной площадке, где он учил жену водить. Осколок пробил дверь авто и изуродовал мужчине ногу. Спасло то, что у жены был при себе турникет.

Алексей, раненый: «Это был миг. Отломок прошел сквозь водительскую дверь и попал в меня. Я был на пассажирском сиденье. Женщина наложила турникет — он иногда спасает жизнь».

Алексей сам работает ортопедом-травматологом. Теперь он надеется на мастерство коллег, которые уже перелили ему значительное количество крови.

Трагедии на берегу реки

Медики провели около 30 операций. К сожалению, двух людей спасти не удалось. Один из погибших — рыбак. Его брат Владислав сейчас в реанимации.

Врач реанимационного отделения: «У брата просто-напросто снесло полголовы. Когда его доставили, наши врачи под салфеткой видели элементы головного мозга. Владислав получил ранения конечностей».

Другой рыбак, господин Александр, выжил только благодаря машине, которая приняла на себя все обломки. Его жена, несмотря на разбитое стекло и шок, смогла довезти мужа до больницы под сопровождением полиции.

Всего в результате этой массированной атаки более 60 человек получили ранения. Десятки жителей Днепра остаются под наблюдением врачей и готовятся к повторным операциям.

