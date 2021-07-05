Разбитые балконы и окна: в Харькове огромный клен упал на 5-этажку

От сильного грохота жильцы проснулись посреди ночи.
В Харькове огромный клен упал на 5-этажку и едва не порвал электропровода. В результате разбитыми оказались балконы и окна.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 5 июля.
От сильного грохота жильцы проснулись посреди ночи. Никто из них не пострадал, зато балконы и окна двух квартир сильно повредило.
В момент падения не было ни дождя, ни ветра. И клен с виду не был аварийным.
Хотя теперь жители увидели, что у дерева — совершенно гнилые корни.
Электрики обесточили контактную сеть, а коммунальщики распилили клен.
Напомним, в Полтавской области подростка насмерть привалило деревом. Парень шел к ручке купаться.