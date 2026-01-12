Разбитые дома и авто: видео с последствиями атаки на Киев

Последствия ночной атаки на Киев 12 января / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Ночная атака на Киев 12 января привела к пожару и повреждениям в Соломенском районе. Взрывная волна выбила окна в жилом доме, учебных заведениях, разбиты автомобили.

Корреспонденты ТСН побывали на месте событий и сняли на видео последствия атаки.

Во время ударов по Киеву в Соломенском районе столицы вражеский беспилотник попал в нежилое помещение, вызвав возгорание. Огонь оперативно укротили пожарные.

Кроме того, зафиксировано падение обломков вблизи жилого дома: взрывная волна выбила окна в квартирах и в двух учебных заведениях, а на месте инцидента вспыхнул пожар.

Как сообщили в КГВА, повреждены также припаркованные рядом автомобили.

На местах работают коммунальные службы. Они оперативно убирают обломки и готовят необходимые материалы (пленку и плиты OSB) для временного закрытия выбитых окон.

Развернут Штаб помощи пострадавшим жителям на базе школы № 74 ул. Семьи Бродских, 4, Штаб работает до 20:00. Там можно:

получить консультации по материальным выплатам;

подать документы на получение помощи по программе «Турбота. Назустріч киянам»;

получить юридическую помощь;

получить психологическую поддержку;

узнать информацию о дальнейших действиях;

согреться и выпить чаю;

зарядить мобильные устройства.

Социальные менеджеры района начали обходить поврежденные квартиры и предоставлять жителям разъяснения относительно дальнейших шагов и возможностей получения помощи.

Напомним, в ночь на 12 января Россия атаковала Киев ударными дронами, в результате чего в Соломенском районе зафиксировано падение обломков. Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил о пожаре в нежилом здании, который позже локализовали. Мэр Виталий Кличко добавил, что по другому адресу обломки упали вблизи жилого дома.