Разбитые дома, много погибших и раненых: что известно о кровавом обстреле Киева и области

Последствия обстрела Киева / © Associated Press

Десятки разрушенных квартир, разбитые автомобили и изуродованная инфраструктура. Столица и Киевская область оправляются после очередной массированной атаки россиян. Нынешний удар стал самым масштабным с начала вторжения России в Украину — враг использовал весь спектр имеющихся средств.

Подробности трагедии и спасательной операции — в материале ТСН.

Трагедия в Дарницком районе Киева: под завалами ищут людей

В Дарницком районе Киева в результате прямого попадания ракеты обвалился подъезд панельной девятиэтажки. Сейчас здесь продолжается круглосуточная спасательно-поисковая операция.

В доме полностью разрушены 34 квартиры. Подразделения ГСЧС, полиция и медики разбирают обрушенные конструкции собственноручно и с помощью спецтехники, привлечены также служебные собаки. Сейчас 28 человек удалось спасти — жителей полуразрушенного дома выносили на носилках.

По состоянию на сейчас известно о 7 погибших в этой девятиэтажке, еще восемь человек получили ранения. Окна от мощного удара вылетали и в соседних домах, говорят местные. Соседи и родственники наблюдают за поисками. Рядом развернули штаб, где люди могут получить медицинскую и психологическую помощь, а также подать документы на финансовую поддержку.

Последствия атаки по Киеву

Всего в Киеве, который этой ночью был главной целью удара, зафиксированы повреждения и разрушения на 20 локациях. Это обычные жилые дома, школа, ветеринарная клиника и другая чисто гражданская инфраструктура.

Киевщина в огне: горели дома и машины

Не менее разрушительными оказались последствия российских обстрелов на Киевщине. Спасатели показали кадры, где как факелы горели автомобили и дома. Сонных людей экстренно эвакуировали из помещений.

Повреждения и пожары зафиксировали в пяти районах области:

Обуховском ,

Броварском ,

Фастовском ,

Бориспольском ,

Белоцерковском.

Известно об около десятка пострадавших, среди которых — ребенок. Всем оказана медицинская и психологическая помощь. Следователи полиции начнут уголовное производство по факту военных преступлений оккупантов.

Более полутора тысяч дронов за двое суток и реакция президента

В командовании Воздушных сил ВСУ подтвердили беспрецедентный масштаб этой воздушной атаки.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что за последние двое суток противник запустил более полутора тысяч дронов.

На очередные российские зверства уже отреагировал Владимир Зеленский. На своих страницах в соцсетях президент выразил соболезнования семьям и близким погибших. Он отметил, что оккупанты били по домам людей, энергетике, портам.

Глава государства показал фотографии последствий обстрелов и подчеркнул: это — точно не действия тех, кто желает завершить войну. Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина и в дальнейшем нуждается в поддержке со стороны международных партнеров, в частности для защиты нашего неба, и призвал не останавливать давление на Россию, потому что без этого мира не будет.

