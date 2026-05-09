Эвакуация в Запорожской области / © ТСН

Ночью бьют КАБами, днем охотятся дронами. Так живут сегодня прифронтовые села Запорожья. Дома разбиты, на дорогах — сожженные россиянами автомобили, а на огородах вместо урожая — неразорвавшиеся вражеские мины. Из Камышевахи, Таврического и Беленького полицейским удалось эвакуировать семерых пожилых людей. Оставаться там дальше было уже слишком рискованно.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Дарьи Назаровой.

Таврическое: вместо урожая — «сюрпризы» на огороде

На рассвете правоохранители отправляются в поселки, беря с собой ружья и детектор дронов — «чуйку». В Таврическом их ждет Валентина.

Связь здесь работает с перебоями, света нет уже давно. Женщина ведет на огород, который на днях снова плотно накрыл вражеский огонь. Теперь там — неразорвавшиеся российские боеприпасы.

Беленькое: «Дома целы — сидим»

В соседнем Беленьком дроны — такая же обыденность, как и КАБы. Местные жители рассказывают о тяжелых ночах и коварном «волокне» от дронов, которое разбросано прямо под ногами.

Несмотря на опасность, некоторые отказываются ехать до последнего.

«Так вот, так и сидим. Дома целы — сидим. Дома не будет — точно выедем», — говорят местные.

На соседней улице полицейским все же удается забрать 79-летнюю бабушку, которая уже не может самостоятельно ходить.

Камышеваха: брошенные животные и разбитые мосты

В Камышевахе многие остаются, потому что жалеют брошенных животных. Целые улицы стоят пустыми, и те, кто не уехал, ухаживают за котами и собаками соседей.

«Куча котов, собак. Вот выехали ребята, собака их тоже, просили: „Кормите, не обижайте, мы заберем“», — говорит местная.

Добраться до другой части поселка крайне трудно — россияне авиабомбами разрушили мост. Правоохранителям и капелланам приходится идти за людьми пешком под звуки пролетающих дронов. Там они встречают пенсионера, который не сдерживает слез, вспоминая о детях в России. Выезжать он тоже не хочет: «Я здесь родился, я здесь и умру. Будет, как будет».

Людей призывают эвакуироваться из опасных населенных пунктов

На этот раз правоохранителям удалось спасти семь человек из Беленького, Камышевахи и Таврического. Всех доставили в транзитный центр Запорожья для дальнейшего расселения. Полиция призывает жителей не медлить, ведь каждый день пребывания в прифронтовой зоне может стать последним.

