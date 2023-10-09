Разбивал об голову девочки яйца в ее день рождения в Киеве: что известно об обидчике

Правоохранители рассказали о деталях скандальной истории с детьми в Дарницком районе Киева.

История о буллинге относительно девочки в Дарницком районе столицы получила неожиданное продолжение. В полиции Киева сайту ТСН.ua рассказали подробности.

"Ювенальные инспекторы Дарницкого управления полиции совместно с социальной службой установили родителей детей участников конфликта и опросили их. Ювенальные полицейские провели беседу с мальчиком, который оскорблял девочку. Парню 15 лет. На его родителей был составлен административный протокол по статье 184 – ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", — рассказали сайту ТСН.ua в полиции Киева.

Напомним, в социальных сетях появилось видео, где подростки оскорбляют девочку, разбивая ей на голове яйца.

На кадрах видно, как ребята идут вслед за девочкой, разбивают об ее голову яйца, и издеваются, напевая песню "С Днем рождения" российской исполнительницы Ирины Аллегровой, которая поддерживает агрессию РФ против Украины.

Событие произошло еще в июне, но это не помешало правоохранителям отыскать родителей обидчика и наказать штрафом за ненадлежащее воспитание и сиполнение родительских обязанностей.

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