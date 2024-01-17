Разблокирование границы с Польшей: что известно о договоренностях властей и какая ситуация сейчас

Румыния и Польша заявляют об успешных переговорах с протестующими, заблокировавшими украинскую границу. Румынское правительство до четверга будет определять, какие именно требования удовлетворят, а значит, о немедленном разблокировании границы речь пока не идет. А вот польско-украинский рубеж свободен по крайней мере до 1 марта.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки "Радио Свобода" Наталии Волосацкой.

О чем договорились польские власти и протестующие

Польские протестующие достигли определенного взаимопонимания с правительством и согласились разблокировали границу сегодня с 12 часов по местному времени. Впрочем то ли из-за морозов, или усталости от блокады - два из трех пунктов пропуска митингующие освободили уже вчера вечером.

О достижении взаимопонимания с перевозчиками сообщил министр инфраструктуры Дариуш Климчак. Он сказал, что в соглашении с перевозчиками есть 7 пунктов, которые правительство обязуется выполнить в ближайшее время.

"Первый пункт, который касается мониторинга соблюдения договоренностей между Польшей и Украиной содержит в себе 5 очень важных тем. В частности, речь идет о пилотном полном исключении системы е-очередь на пункте пропуска Мальховице-Нижанковичи. Это также касается мониторинга декларации украинской стороны относительно срока пребывания грузовых транспортных средств, зарегистрированных за пределами Украины. До сегодняшнего дня это время пребывания было 20 дней. Мы будем следить за обещанием Украины, чтобы это время было увеличено до 60 дней", - говорит Дариуш Климчак, министр инфраструктуры Польши.

Также польское правительство будет продолжать диалог с Европейским союзом относительно соглашения о транспортном безвизе для Украины и получения финансовой поддержки для польских перевозчиков.

Протест на границе

Основное требование митингующих, блокирующих границу, — это возврат разрешений на грузовые перевозки для Украины, которые ЕС отменил из-за войны.

Министр Климчак также подчеркнул, что переговоры правительства с перевозчиками продолжались больше месяца. Также на этот счет были многочисленные разговоры с украинским вице-премьер-министром Александром Кубраковым.

Что известно о блокаде границы

Польско-украинскую границу польские перевозчики начали блокировать 6 ноября прошлого года. Впоследствии к ним присоединились еще и фермеры. Время от времени на несколько дней блокаду снимали, но потом снова ее восстанавливали.

По словам обозревателей блокада границы обострила и так непростые взаимоотношения между Украиной и Польшей. От перекрытия пунктов пропуска страдает и польский украинский бизнес.

По информации федерации работодателей Украины на конец ноября убытки Украины составляли более 400 миллионов евро. По данным Европейской бизнес ассоциации, за один день простоя одна компания теряет около миллиона гривен.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Границы разблокировали! А надолго ли?

Напомним, в Польше сообщили, что граница полностью разблокирована. Впрочем, очереди на разблокированных пунктах пропуска все еще есть. Ситуация перед КПП стабилизируется в ближайшее время.

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