"Разбомбило ночью": об атаке на Харьков рассказали жильцы дома, по которому "прилетело" дважды

В частности, одна местная жительница выразила соболезнования семьям погибших на месте спасателей и отметила: "Они погибли у моего дома и из-за России, потому что Россия – это страна-агрессор".

В Харькове продолжается разбор завалов на месте двойного "прилета" дронов "Шахед" по дому в ночь на 4 апреля. Местные жители рассказали о пережитом и поделились историями спасения.

Об этом говорится в эксклюзиве ТСН.ua с места атаки.

На место ударов прибыл глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он рассказал, что из дома было эвакуировано около 60 человек.

"Часть из них нашли себе жилье самостоятельно. Сейчас на этом месте проходит еще ликвидация последствий, устранение аварийности. Далее будем перекрывать крышу, зашивать окна и проводить экспертизы по повреждениям, проводить планирование по восстановлению", – сообщил глава военной администрации.

Он также пообещал, что будет предоставлено временное жилье нуждающимся в этом жителям поврежденного дома.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: На месте двойного попадания в Харькове продолжается разбор завалов! Местные делятся историями спасения

Фото с места атаки по жилому дому в Харькове 4 апреля, где идет ликвидация последствий / Фото: ТСН.ua

"Разбомбило ночью. Три человека погибли", – поделился житель квартиры на втором этаже.

"В полвторого первый взрыв был. Оделись с любимой Раечкой, спустились сюда и – второй взрыв. Мы не прятались за гаражами. Кому суждено утонуть – тот не повесится. Трудно, конечно, неприятно. А главное – неожиданно", – рассказал еще один местный житель.

Житель дома в Харькове, куда попал российский дрон / Фото: ТСН.ua

"Мой отчим начал с другими соседями тушить пожар, потому что у нас крыша деревянная и она начала загораться. Это было очень оперативно. Все соседи – молодцы. И примерно в 1:40 нам сказали то, что будет второй "прилет". Мы начали все быстро прятаться. И, как я знаю, он попал в это самое здание, но в ГСЧС-ников. Трое, как я знаю, погибли. Я сочувствую их семьям. Я очень благодарна за то, что их дети к нам приехали, нас спасли, потушили пожар. Это героический поступок. И я бы хотела узнать их имена, потому что они погибли у моего дома и из-за России, потому что Россия – это страна-агрессор", – подчеркнула жительница дома.

Жительница дома в Харькове, куда попал российский беспилотник / Фото: ТСН.ua

Фото с места атаки по жилому дому в Харькове 4 апреля, где идет ликвидация последствий / Фото: ТСН.ua

Фото с места атаки по жилому дому в Харькове 4 апреля, где идет ликвидация последствий / Фото: ТСН.ua

Фото с места атаки по жилому дому в Харькове 4 апреля, где идет ликвидация последствий / Фото: ТСН.ua

Напомним, войска РФ устроили в ночь на 4 апреля массированную атаку на Харьков дронами-камикадзе "Шахед". Есть попадания по жилым частным и многоквартирным домам и как следствие разрушения. Погибли четыре человека, еще 12 человек пострадали.

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