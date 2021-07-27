Разбросаны остатки дохлых животных: жители города под Львовом жалуются на вонь из-за предприятий

На одно из предприятий уже составили протокол и оштрафовали на 1700 гривен.

На сильную вонь, которую ветер разносит по городу, жалуются жители Пустомит на Львовщине. Уверены, это из-за два предприятия — на одном из которых выращивают кур, а на другом — утилизируют животные остатки. А между ними еще и — могильник, от которого все открещиваются.

Об этом 27 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.

"Здесь нереальный запах, нужно прикрыть нос салфеткой, потому что дышать просто невозможно", — говорит корреспондент ТСН Маричка Кужик.



И даже ароматизированная влажная салфетка не помогает. Невыносимый едкий запах ветер несет из вот от этого могильника.



"Остатки костей, кур, вонь невероятная, тошнит. Так предприятия экономят на здоровье нашему", — говорит местный.



Сколько времени здесь лежат разбросанные остатки и кто их сюда выбросил — жители не знают. Говорят, рядом два разных предприятия — по утилизации животных останков и по выращиванию кур. И вонь гонит к домам не только от могильника, но и от производств, говорят люди.

"Есть птицефабрики, которые сбрасывают отходы в непредназначенных для этого местах, есть канализация, которая в ненадлежащем состоянии, это все воняет", — говорит житель Пустомыт Андрей Худой.

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Невыносимая вонь — ежедневно, говорят люди. Особенно в жару. Хотя дома расположены в четырех километрах от производств.

"Окна в доме открыты, тепло. Приезжаем вечером домой, на улице вонь страшная, в доме вонь страшная, вот скажите мне — куда мне деваться?", — рассказывает житель Пустомит Юрий Быць.



Это птицефабрика. На территорию нас не пускают, а все обвинения владелец предприятия отвергает.



"Мы до тех отходов ничего не имеем. Это — курица-несушка, это не бройлер, отходов в нее совсем мало. Отходы те, которые есть, закапываются в яму, утилизируются. Отходов может быть 2-3 цыплята каждый день", — говорят на предприятии.



А это — уже предприятие по утилизации отходов. Двери никто не открывает. На телефонные звонки руководитель не отвечает. За него отчитывается руководитель охраны.

"К сожалению, никого сейчас нет кто уехал в командировку, кто поехал по своим делам. А у меня такой компетенции вас водить на экскурсию нет", — говорит охранник.



Остановить нашу съемочную группу сложно. Поэтому, устраиваем экскурсию себе сами. Запускаем квадрокоптер. Видим горы отходов, лежащих на территории под открытым небом. Увидев камеру в небе, работники быстро начинают их сгребать.

"Дохлятина, куры дохлые. Будет такая вонь, как была, будут жечь", — говорит жительница Пустомыт Надежда Ивашко.



Выезжали на предприятие по утилизации отходов экологи и действительно зафиксировали нарушение, говорят в горсовете.

"Когда это сырье находится под открытым небом, оно постояло сутки, еще при такой жаре и когда они это варят, запускают процесс технологический, оно и дает такой запах", — говорит еколог Пустомытовской ТГ Наталья Мовчан.



На предприятие составили протокол и оштрафовали. Только на 1700 гривен. Поэтому местные написали письмо в экологическую инспекцию.

"Есть обращения граждан, мы это обращение будем направлять в Государственную экологическую инспекцию для получения соответствующего согласования. После согласования будет проверка", — говорит заместитель руководителя Государственной экологической инспекции во Львовской области Василий Стрищак.

Напомним, в Херсоне люди задыхаются от вони и жалуются на предприятие, которое сжигает автомобильные шины рядом с их домами.

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