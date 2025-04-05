Раздалось более 20 взрывов: дроны СБУ поразили в России завод "Промсинтез", который производит взрывчатку

Дроны СБУ поразили в России завод «Промсинтез»

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В ночь на 5 апреля ударные дроны СБУ атаковали предприятие «Промсинтез» в Чапаевске Самарской области РФ. Этот завод является одним из ведущих в России и СНГ производителей промышленных взрывчатых веществ (аммонал, аммонит, гранулит).

Об этом сообщили источники в СБУ.

На предприятии зафиксировано не менее 20 взрывов и несколько очагов возгорания. Как следствие, руководство завода остановило технологические процессы.

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«СБУ продолжает точечно отрабатывать по российским предприятиям, которые являются частью ВПК и производят оружие для войны против Украины. Такие объекты являются абсолютно законными военными целями», — отметил информированный источник в СБУ.

Дата публикации 15:17, 05.04.25 Количество просмотров 10 Дроны СБУ поразили в России завод "Промсинтез", который производит взрывчатку

Напомним, ранее дроны СБУ устроили в России по газокомпрессорным станциям и ракетному складу. Взрывы гремели в Тамбовской, Саратовской и Белгородской областях страны-агрессорки.