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Раздалось более 20 взрывов: дроны СБУ поразили в России завод "Промсинтез", который производит взрывчатку
На предприятии зафиксировано по меньшей мере 20 взрывов и несколько очагов возгорания, как следствие руководство завода остановило технологические процессы.
В ночь на 5 апреля ударные дроны СБУ атаковали предприятие «Промсинтез» в Чапаевске Самарской области РФ. Этот завод является одним из ведущих в России и СНГ производителей промышленных взрывчатых веществ (аммонал, аммонит, гранулит).
Об этом сообщили источники в СБУ.
На предприятии зафиксировано не менее 20 взрывов и несколько очагов возгорания. Как следствие, руководство завода остановило технологические процессы.
«СБУ продолжает точечно отрабатывать по российским предприятиям, которые являются частью ВПК и производят оружие для войны против Украины. Такие объекты являются абсолютно законными военными целями», — отметил информированный источник в СБУ.
Напомним, ранее дроны СБУ устроили в России по газокомпрессорным станциям и ракетному складу. Взрывы гремели в Тамбовской, Саратовской и Белгородской областях страны-агрессорки.