Раздел и терся о нее половым органом: на Волыни возле железнодорожной станции мужчина с ружьем напал на женщину

Раздел и терся о нее половым органом: на Волыни возле железнодорожной станции мужчина с ружьем напал на женщину

У потерпевшей диагностировали серьезные травмы.

В одном из сел Луцкого района Волынской области мужчина напал на женщину. Он, угрожая ей ружьем, приказал раздеться, а потом терся о нее своим половым органом.

Об этом идет речь в приговоре Гороховского районного суда Волынской области, сообщает ТСН.ua.

В чем обвиняли подозреваемого

По данным суда, 21 августа 2021 года женщина выпасала коров на берегу реки Гнила Липа. К ней подошел незнакомец с ружьем и предложил заняться сексом. Когда женщина отказала незнакомцу, тот напал на нее, угрожая расстрелять. Подозреваемый пытался изнасиловать потерпевшую.

Мужчина избил, раздел женщину и терся о нее своими половыми органами

В суде потерпевшая рассказала, что она в тот день пасла коров. К ней подошел незнакомец, сначала спросивший ее график движения поездов, поскольку рядом расположена железнодорожная станция, а затем предложил заняться сексом. Когда женщина прогнала его, то мужчина ударил ее ружьем. После того, как потерпевшая упала, он раздел ее, снял свои штаны и терся о нее половым органом. Когда женщина оттолкнула нападающего, он начал угрожать, что ее расстреляет. Пострадавшую спасла дочь, которая вышла на пастбище за матерью. После этого нападавший скрылся.

Нападающий заявил, что хотел изнасиловать потерпевшую

Подозреваемый рассказал, что в тот день гостил у сестры и шел на железнодорожную станцию. Поблизости он заметил женщину и предложил ей заняться сексом, когда она отказала, то мужчина напал на нее.

"Он рассказал, что ударил потерпевшую прикладом в заднюю часть головы и приказал лечь на землю. Потерпевшая отказала, поэтому он еще раз ее ударил и повторно приказал лечь и спустить штаны, пригрозив физической расправой. После этого потерпевшая якобы согласилась и легла на землю спустив штаны до коленных суставов. Он также спустил штаны, лег на нее и начал тереться половым органом о ее внешние половые органы", — говорится в объяснении нападающего.

Когда же подсудимый увидел, что к ним приближается дочь потерпевшей, сбежал.

У пострадавшей диагностировали серьезные травмы

После нападения пострадавшую госпитализировали. У нее диагностировались травмы средней тяжести.

"Медики диагностировали у потерпевшей: ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушибленную рану волосяной части головы справа, закрытый перелом IV песенной кости правой руки", — говорится в материалах суда.

Приговор суда

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.122 и ч.1 ст.153 УК Украины. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

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