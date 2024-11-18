Разрешение США бить по России: что известно об этом и какая реакция Европы

В ЕС пока не отреагировали на новости из США.

Иностранные СМИ распространили информацию о том, что Вашингтон позволяет Украине наносить удары по территории России дальнобойным оружием.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Что пишут СМИ о разрешении бить по РФ

Публикации о разрешении бить по РФ по времени совпали с приездом Джо Байдена на саммит G-20 в Рио-де-Жанейро в воскресенье вечером по местному времени. Агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты отменяют ограничения на использование такого оружия.

По словам инсайдеров, речь идет о ракетах ATACMS с радиусом действия около 300 километров. Газета The New York Times со ссылкой на правительственные круги США отмечает, что разрешение пока касается только Курской области. Американское оружие можно использовать против российских и северокорейских солдат на Курщине. Очевидно, это решение Джо Байден принял в ответ на размещение северокорейских военных на стороне России.

ATACMS / Фото: Associated Press

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на эти новости, заявив, что "нужны не слова, а ракеты".

"Сегодня многие в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на ответные действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут", - сказал президент.

Что говорят в Европе

Одобрительно прокомментировал решение президента США Джо Байдена министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Это "речь, которую Путин понимает", написал он в сети Х.

В то же время Европа, которая, как ожидается, должна играть более важную роль в защите Украины после прихода Дональда Трампа к власти в США, пока молчит. Первоначально французская газета Le Figaro сообщила, что Франция и Великобритания позволили Украине использовать дальнобойные ракеты SCALP/Storm Shadow для ударов по РФ. Однако позже эта информация была удалена с сайта издания.

В Германии традиционно выражают беспокойство. Местная пресса пишет о риске эскалации и "пересечении красных линий", что, по их мнению, может спровоцировать Путина. Канцлеру Германии Олафу Шольцу снова могут поставить вопрос о предоставлении Украине ракет Taurus. Как правило, он реагирует на такие запросы довольно раздраженно. Германия активно поставляет Украине системы противовоздушной обороны, но по дальнобойному оружию Шольц ранее заявлял, что не будет поставлять ее даже в случае соответствующего решения Соединенных Штатов. В Германии через три месяца должны состояться досрочные выборы.

Впрочем, из Берлина есть обнадеживающие новости. По эксклюзивной информации газеты Bild, Германия предоставила Украине 4 тысяч "ударных беспилотников". Эти высокотехнологичные летательные аппараты, их еще называют мини-таурусы, оснащены искусственным интеллектом и имеют программное обеспечение, которое делает их практически невосприимчивыми к российским средствам радиоэлектронной борьбы. По всей вероятности, эти дроны уже используются на севере и востоке Украины.

Сегодня в Бразилии начинается саммит Большой двадцатки, так что ожидаем уточнений и подтверждений этой информации.

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