Разделение "онлайн" приведет к разделению "офлайн", и именно этого хочет Россия – Зеленский

Украинцам следует быть осторожными с риторикой в ​​соцсетях, поскольку разделение "онлайн" приведет к разделению "офлайн". А именно к этому и стремится Россия.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук.

"Я бы хотел, чтобы мы все же не были разделены на людей, украинцев "онлайн" и "офлайн". "Офлайн" – те, кто борется, те, кто, к сожалению, на фронте погибают, и все это – не война "онлайн". Но есть "онлайн" история, есть такая "facebook-пытка". Украина разделена в Facebook, и Украина объединена "офлайн" — вот что происходит. Я не в Facebook, это общее утверждение о соцсетях. Я считаю, что нужно быть осторожными с риторикой...", — заметил президент.

Зеленский подчеркнул, что разделение "онлайн" приведет к разделению "офлайн". "Всегда так происходит, именно этого хочет Россия", – резюмировал он.

Напомним, ученые исследовали, что соцсети отнимают более пяти лет нашей жизни. Почти 60% людей в мире пользуются социальными сетями, и типичный пользователь проводит за этим занятием более двух часов в день.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Есть люди и нелюди! Большое интервью с Зеленским о сенсациях, скандалах, выборах, победе и плане Б".

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