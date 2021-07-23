"Разделенные": состоялся допремьерный показ спецпроекта ТСН о странах, территории которых перестали быть единым целым

Цикл авторских минифильмов рассказывает о том, как сейчас живут жители Кипра, Молдовы, Колумбии, Германии и Ирландии.

Почти полтора года авторы проекта собирали эти уникальные истории. Спецкореспондентка ТСН Нелли Ковальская побывала в Ирландии, Кипре, Германии, Колумбии и Молдове, чтобы рассказать о непростом пути, который они прошли. В четверг, 22 июля, состоялся допремьерный показ 5 авторских минифильмов о странах, которые по разным причинам были разделены, а их части — оккупированы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Новый спецпроект ТСН "Разделенные" — это не художественное кино, а настоящие воспоминания настоящих людей. Это истории 5 стран, которые были "разорваны" войнами, конфликтами или оккупацией.

Съемочная группа побывала в местах, которые никогда раньше не посещали украинские журналисты. Общалась с бывшими президентами, политиками, учеными, а главное — с обычными людьми, которые оказались по разные стороны границ в своих собственных странах.

"Повсюду были свои истории. Где-то очень болезненные, которые пугали. Поэтому где-то в душе, когда мы начинали, мы хотели найти хэппи-энд. Спойлер, хэппи-энда не будет ", — отметила автор проекта Нелли Ковальская.

Волонтер Ирина Митрофанова говорит, что все эти истории перекликаются с современными украинскими реалиями и заставляют задуматься, что ждет нашу страну. "Война закончится, останутся люди и их судьбы", — отметила она.

Авторы проекта умышленно не проводили параллели с Украиной, чтобы после просмотра зрители сами делали выводы. "Людей разделяют и выбрасывают из своей земли. Это то, что случилось с нами", — говорит украинский крымскотатарский политик и общественный деятель Рефат Чубаров.

По словам министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, который присутствовал на просмотре, такой спецпроект актуален для украинцев. "Наша страна переживает непростой момент, для нас полезно посмотреть на те уроки, которые в каждом случае являются уникальными", — подчеркнул он.

Зрители смогут увидеть "Разделенных" в эфире уже на следующей неделе — в вечернем выпуске ТСН, ежедневно — с понедельника по пятницу.

Спецпроект "Разделенные": ТСН покажет минифильм о 5 странах, чьи территории были разъединенные

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