"Розділені": упала ли стена в головах немцев и чувствуют ли они себя единой нацией

"Розділені": упала ли стена в головах немцев и чувствуют ли они себя единой нацией

Разделенная сегодня блокпостами Украина должна знать, какие сценарии нашего будущего уже пережили другие народы и страны.

В ТСН начинается показ уникального спецпроекта "Розділені". Пять историй о судьбах стран, переживших оккупации, аннексии и войны и разделенные уже десятилетия: это Кипр, Ирландия, Молдова и Колумбия. Начнем сегодня с Германии, страны, которая четыре десятилетия была разделена стеной и вот уже 30 лет – едина.

О том, упала ли стена в головах немцев и чувствуют ли они себя единой нацией, 26 июля говорится в ТСН.19:30.

Многие уверены, что это самая простая, понятная история. Падение Берлинской стены происходило на нашей памяти, на наших глазах. В 92-м году кусок Берлинской стены установили в квартале от гимназии имени Хердера в Риге, такой же стоит на улице Богдана Хмельницкого в Киеве. Что-то очень близкое и понятное, но оказалось — нет.

До сих пор в обиходе немцев есть слова "осси" (житель Востока) и "весси" (житель Запада). Влитые в объединение стран два триллиона евро не сшили Германию и не сломали стену в головах. Бывшая ГДР до сих пор выглядит, словно пустыня, на карте.

Подробнее о том, из чего состоит тот цемент, который уже 30 лет армирует стену в головах обычных людей, - смотрите на видео.

"Розділені" | Германия - как Берлинская стена разделила не только страну, но и нацию

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