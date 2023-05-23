Раздельным вагонам — быть: в "Укрзалізниці" обещают начать возить женщин и мужчин отдельно

Недавно пользователь Twitter рассказала на своей странице, что села в поезд "Укрзалізниці", а ее соседями в купе оказались три мужчины. Женщина подняла не новую, но для многих актуальную тему разделения вагонов по половому признаку. Она призвала компанию ввести женские купе, чтобы пассажирки чувствовали себя в безопасности. Ситуация подняла волну обсуждения в социальных сетях.

Многие люди, среди которых и мужчины, высказали мнение, что Украине действительно нужны гендерно-сегрегированные вагоны. Сторонники концепции говорят о проблеме сексуального насилия в поездах.

Женщина призвала Укрзализныцу ввести женские купе/Фото: пользователь @Unamanunaa в Twitter

"Поезд – это далеко не самое безопасное место. И на 10/20/50 мирных поездок может прийтись одна, которая запомнится на всю жизнь. И потому я прекрасно понимаю переживание той (и многих других) девушек, которая в каждом спутнике мужского пола видит потенциальную опасность. И на это не нужно обижаться. "Я же нормальный", — писали многие в комментариях. Но, во-первых, это совсем не факт (здесь можно вспомнить множество историй о том, как мужчины не видят ничего страшного в том, что поздно вечером пытаются познакомиться с проходящей мимо девушкой и начинают следовать за ней, донимая бессмысленными ухаживаниями”), – написал Денис Гороховский в своем посте в Facebook.

Кроме громких историй, как попытка изнасилования и избиения женщины в поезде Мариуполь-Киев, пассажирки пишут о случаях домогательства со стороны мужчин.

“Я никогда не забуду свой опыт с одним мужчиной, которому так и не дала свой номер. Он донимал меня до самого утра и заставил спать с открытыми глазами и ножом под подушкой", – рассказала пользователь @hawkp1e Twitter в комментариях.

Среди аргументов за гендерно-сегрегированные вагоны пассажирки также говорят о желании комфорта. В поездах дальнего сообщения женщины могут больше суток находиться в маленьком закрытом пространстве с мужчинами, спать и переодеваться рядом с незнакомцами.

“У меня так было. Захожу в купе, а там три мужчины. Как я должен хотя бы переодеться? Проводница отказалась помочь”, — рассказала пользователь @Angelonka23 в комментариях в Twitter.

Противники раздельных вагонов в свою очередь пишут, что это проявление дискриминации: по их убеждению, таким образом, все мужчины, которые еще ничего не сделали, считают потенциальными агрессорами, которые должны быть изолированными от женщин.

“Судить людей просто за факт того, что они мужчины. Так берите плацкарт, там открытое пространство, никто ничего вам не сделает”, — возмутилась Евгения Соболева.

Многие считают, что проблему сексуального насилия и притязаний в поездах отдельные купе не решат. Более того, путешествовать семьями из-за гендерно-сегрегированных вагонов может быть сложнее.

“Представим, мы получим отдельные купе для женщин. Я путешествую вместе с женой. И вот ситуация: есть два места в женском купе и два в мужском/общем. Так значит, чтобы быть вместе, нам нужно будет в общий, потому что в женский меня не пустят. Или только два места в женском, а нужно ехать. Только жена поедет”, — написал Олег Ульяницкий в Facebook.

В Украине зарегистрировали петицию о создании "женских вагонов"

Тем временем на сайте Кабинета министров 15 мая зарегистрировали петицию о создании "женских вагонов". По состоянию на 23 мая ее подписали более 23 тысяч украинцев.

Автор Ольга Ожогина призвала выделить отдельные вагоны для мужчин и женщин в поездах, которые следуют маршрутом дольше шести часов.

"На длинных маршрутах, когда есть необходимость сна в купейных или плацкартных вагонах, пассажиры могут испытывать дискомфорт из-за пассажиров противоположного пола. Нередки случаи неприемлемого поведения, такие как навязчивое поведение, умышленные прикосновения к другим пассажирам и т.п.. В частности, известны даже случаи изнасилования в купейных вагонах. Кроме того, как женщины, так и мужчины могут испытывать потребность сменить одежду", — говорится в тексте петиции.

Отдельные вагоны – дискриминация?

Можно ли назвать концепцию раздельных вагонов дискриминацией, сайту ТСН.ua ответила эксперт по гендерным вопросам Анна Довгопол. Она пояснила, что отдельные вагоны для женщин не являются дискриминационной практикой, ведь общие остаются, следовательно, мужчины имеют возможность путешествовать поездом. Собственно, как и женщины будут иметь возможность выбирать, в каких именно вагонах ехать.

"Вся дискуссия о введении отдельных вагонов исходит из признания того факта, что женщины действительно испытывают опасность пребывания в одном вагоне с мужчинами, особенно если это закрытое купе или СВ — риск притязаний, насилия или даже изнасилования существует. Таких случаев уже было много. Мужчинам, скорее, нужно не обижаться, а задуматься, почему женщины говорят, что испытывают опасность в нахождении в одном, часто закрытом пространстве с незнакомцами”, — считает эксперт.

С другой стороны, агрессивные пассажиры в поездах представляют опасность не только для женщин, не готовых решать вопрос силой или агрессией, отметила Анна Довгопол.

"Собственно, для этого в поездах должна быть полиция, ведь проводница или проводник часто не могут справиться с агрессивными пассажирами самостоятельно. И именно на усиление общей безопасности в поездах должна работать система”, — добавила эксперт.

Неудачная попытка "Укрзалізниці"

Стоит отметить, что некоторые филиалы "Укрзалізниці" уже пытались ввести в отдельных поездах разделения на мужские/женские купе. В 2010 году в качестве эксперимента Львовская железная дорога вводила раздельные купе для мужчин и женщин в 12 поездах (на поезд был один "разделенный" вагон), позже — Донецкая железная дорога. Однако услуга не пользовалась спросом — оставалось много нереализованных мест.

В компании тогда заявляли, что не считают целесообразным обеспечение такого разделения ввиду ряда причин:

При покупке билетов онлайн не всегда возможно определить пол человека . Поскольку существуют имена и фамилии, которые трудно идентифицировать по половому признаку: это могут быть иностранцы или так называемые двойные имена и т.д.

. Поскольку существуют имена и фамилии, которые трудно идентифицировать по половому признаку: это могут быть иностранцы или так называемые двойные имена и т.д. Такое новшество может восприниматься как дискриминация пассажиров (сексизм, эйджизм и т.д.).

пассажиров (сексизм, эйджизм и т.д.). С правовой точки зрения нельзя отказать пассажиру в покупке билета. Например, пассажиру-мужчине нужно ехать, а свободные места остались только в "женском" купе, "Укрзалізниця" не может отказать такому пассажиру.

Раздельным вагонам – быть

Сейчас "Укрзалізниця" работает над комплексным повышением безопасности поездок и планирует тестирование женских купе, сообщили сайту ТСН.ua в компании.

“Наши железнодорожники внимательно изучили мировой опыт, ведь женские купе или вагоны существуют в некоторых странах Азии и были протестированы в Европе. Мы верим в комплекс мер, где тревожные кнопки и сигнализация в купе, видеонаблюдение, усиленное патрулирование и неотвратимое наказание за любое доказанное проявление притязаний будут играть ключевую роль в искоренении этого явления.

Поэтому текущее решение железной дороги – помочь женщинам чувствовать себя комфортнее и безопаснее с помощью комплекса мероприятий, одним из которых станет "пилот" с женскими купе. Мы будем тестировать их в течение нескольких месяцев и вместе с обществом и специалистами примем решение по масштабированию. Это будет зависеть от реального спроса и отзывов”, – отметил председатель правления АО “Укрзалізниця” Евгений Лященко.

На первом этапе услугу по покупке билетов в женские купе можно реализовать только через собственное мобильное приложение, пояснили ТСН.ua в "Укрзалізниці". Женские купе будут введены в экспериментальном режиме на нескольких выбранных маршрутах дальнего сообщения, пассажиры которых проводят в пути много времени, обещают в компании. Даты в компании не называют.

В "Укрзалізниці" отметили, что камерами видеонаблюдения и кнопками вызова проводника оснащены новые и модернизированные вагоны (около 15% — ред.).

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