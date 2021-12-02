Раздевались на камеру перед иностранцами: во Львове осудили веб-моделей и организаторов порно-студии в центре города

Раздевались на камеру перед иностранцами: во Львове осудили веб-моделей и организаторов порно-студии в центре города

Суд признал виновными в создании порноконтента всех фигурантов расследования.

Во Львове суд осудил двух организаторов незаконного бизнеса, двух администраторов и трех веб-моделей. Их обвинили в создании порно-студии и распространении порнографических материалов.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на приговор Лычаковского районного суда.

Четверых мужчин и троих женщин обвинили в организации порно-студии

Как говорится в приговоре суда, основной подозреваемый "организовал деятельность по изготовлению и сбыту видеопродукции порнографического характера, а именно через веб-сайты, на которых пользователи со всего мира удовлетворяют свои половые страсти путем виртуального общения с обнаженными женщинами в режиме реального времени с помощью компьютерной техники, оборудованной веб-камерами, с демонстрацией сексуальных действий, а также изображение сцен полового акта, демонстрацией мастурбационных действий, демонстрацией в ближнем ракурсе орально-генитальных и орально-анальных контактов, за оплату денежными средствами, которые зачислялись пользователями таких сайтов на личные счета соответствующих аккаунтов членов организованной группы".

Следствие установило, что житель Львова вместе с уроженцем Донецка организовали во Львове на улице Левицкого порно-студию. Для этого они взяли на работу двух администраторов и веб-моделей. Следствию удалось установить только трех причастных к этому девушек.

Как функционировала порно-студия во Львове

Двое мужчин организовали во Львове порно-студию. На работу они приглашали веб-моделей, которым говорили, что с ними будут общаться только иностранцы. Также с девушками не могли общаться граждане Российской Федерации и Беларуси и по желанию Польши. Организаторы бизнеса убеждали, что так девушек не смогут идентифицировать полицейские. Так студия проработала с февраля 2018 до 9 октября 2018 года.

Суд признал виновными фигурантов расследования

Организаторы бизнеса признали свою вину и раскаялись. Администраторы объяснили, что они работали за 300-400 долларов в месяц и в содеянном раскаиваются. Веб-модели рассказали, что они работали за 10-20 тыс. грн. в месяц и не знали, что их работа незаконна.

Суд признал всех фигурантов производства виновными:

Организаторам порно-студии назначили 5 лет лишения свободы, заменив этот срок на 3 года испытательного.

Администраторам – по 4 года лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Веб-моделям – по 3 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

Также с осужденных взыскали по 679 гривен судебных издержек.

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