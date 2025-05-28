Раздражение растет: как в США отреагировали на дерзкие заявления Кремля и чего боится Трамп

Трамп и Путин / © ТСН.ua

Реклама

Дональд Трамп рассматривает возможность введения новых антироссийских санкций из-за неготовности Путина к серьезным мирным переговорам. Об этом сообщает ряд американских СМИ со ссылками на источники в Белом доме, впрочем решение еще не принято.

Катализатором недовольства американского президента стали последние воздушные атаки на украинские города, которые в Вашингтоне назвали крупнейшими за время полномасштабной войны. Сам Трамп накануне объявил, что Путин играет с огнем.

Об этом говорится в материале собственного корреспондента ТСН в Соединенных Штатах Ольги Кошеленко.

Реклама

Реакция США на массированные удары по Украине

После массированных воздушных ударов по Украине в минувшие выходные реакция Соединенных Штатов усилилась. Дональд Трамп в воскресенье заявил, что Путин сошел с ума и без надобности убивает гражданских людей. А накануне развил мысль.

«Владимир Путин не осознает, что если бы не я, с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей, я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИХ. Он играет с огнем!», — заявил Трамп.

Заявления путинских чиновников на слова Трампа

Пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс накануне — впервые с начала работы этой администрации — выразила соболезнования родным жертв российской агрессии. Авианалеты в минувшие выходные она назвала крупнейшими с начала войны. Не прошла мимо внимания Госдепа и реакция Кремля на заявления Трампа о безумии Путина. Спикер диктатора Песков списал это на эмоции президента США. Тэмми Брюс посоветовала россиянам относиться к словам Трампа серьезно.

«Если бы россиян волновало, как это происходит, они бы меньше думали об этом и больше о том, что они могут сделать, что в их руках, чтобы остановить резню и кровопролитие, которые происходят сейчас», — сказала Тэмми Брюс.



Впрочем россияне не унимаются комментировать высказывания Трампа. Бывший президент России Дмитрий Медведев на свежее заявление американского лидера о том, что Путин играет с огнем, ответил: единственной опасной вещью является «третья мировая» и выразил надежду, что Трамп это понимает. Спецпредставитель президента США Кит Келлог ответил: «Разжигание страха перед Третьей мировой войной — это досадный, безответственный комментарий Медведева, который не подобает делать мировой державе. Мы ожидаем получить российский меморандум (условия соглашения), которые вы пообещали неделю назад. Прекращение огня сейчас».

Реклама

Что раздражает и чего боится Трамп

То, что Россия до сих пор не передала свой вариант меморандума о прекращении войны, который Путин пообещал Трампу больше недели назад, является еще одной причиной недовольства президента США, пишет CNN. Раздражение Трампа растет. Путин приближается опасно близко к моменту, когда золотой мост, который Трамп построил перед ним, может быть сожжен. Так настроение президента США на условиях анонимности пересказал изданию Politico один из чиновников Белого дома. То, что он рассматривает возможность наложения дополнительных санкций, Трамп говорил и сам еще в минувшее воскресенье. Впрочем, это не драконовские меры, предложенные сенаторами, утверждает WSJ: «Ограничения, вероятно, не будут включать новые банковские санкции, сказал один человек, но другие варианты обсуждаются, чтобы принудить российского лидера к уступкам за столом переговоров, в частности к 30-дневному прекращению огня, которое Россия долгое время отвергает».

Решение о санкциях не принято, отмечают американские СМИ. Трамп опасается, что это может наоборот отпугнуть Путина от переговоров — делится подробностями CNN. При этом растет количество сенаторов, в том числе и республиканцев, которые публично начали заявлять, что сокрушительные санкции — единственный язык, который понимает Путин.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: