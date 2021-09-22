Раздражительность, недосыпание и апатия: что такое осенняя депрессия и как от нее спастись

Раздражительность, недосыпание и апатия: что такое осенняя депрессия и как от нее спастись

Если ничего не делать, говорят эксперты, человека может накрыть затяжная депрессия.

С наступлением осенних холодов люди начинают жаловаться на плохое настроение, раздражительность, недосыпание и апатию. Радость не приносит ни любимая работа, ни посиделки с родными.

По словам экспертов, это происходит из-за недостатка солнца и окружающей серости, а если ничего не делать — может накрыть затяжная депрессия. Об этом 21 сентября говорится в сюжете ТСН 19:30.

Еще несколько дней назад Оксана радовалась жизни, но как только осеннее небо нахмурилось, пришли дожди и похолодание — хоть плачь. "Настроение падает все хуже и хуже", — делится девушка.

Специалисты этому не удивляются и объясняют, что во время сезонных изменений организму приходится перестраивать жизненные ритмы. Скорее всего, говорят, Оксану взяла в плен осенняя хандра.



Подавленность может затянуться на месяцы, а потеря аппетита, тревожные мысли, бессонница и апатия могут перерасти в депрессию, выйти из которой можно будет только с вмешательством врачей.



Арт-терапевт Юлия Полищук советует бороться с подавленным состоянием с помощью рисования. По ее словам, арт-терапию осенью проходит много людей. Тех, у кого хандра, — выдают и цвета и нарисованные линии.

Новости Украины: как спастись от осенней депрессии

После рисования Оксане стало немного легче, однако она решила попробовать еще один способ и пошла в антистрессову комнату, в которой можно бить посуду. Позже девушка поделилась, что битье посуды лично для нее оказалось несколько более действенным, чем рисование.

Между тем кубинец Рейнальдо Пауэлл, танцующий едва ли не всю жизнь, уверяет, что плохое настроение исчезает, как только человек становится на паркет.

"Танцы — это очень хорошая терапия. Люди приходят со своими проблемами, но музыка их расслабляет", — говорит танцор.

Оксана решила попробовать и этот способ. Сначала стеснялась, а потом подхватила ритм и вот оно — настоящее спасение от осенней хандры. Похоже, что латиноамериканские танцы в ее жизни останутся надолго.

Ранее ученые назвали периоды жизни человека, когда он наиболее несчастен. Для Украины это 43 года для женщин и 44 — для мужчин.

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