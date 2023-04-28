Раздробило стопу девочке: последствия вражеской атаки по Украинке (фото)

Ночью 28 апреля обломок крылатой ракеты, которую силы ПВО сбили в Киевской области, залетел в девятиэтажный жилой дом в городе Украинка.

В полиции Киевской области сайту ТСН.ua рассказали детали о ночном ракетном ударе кафиров по Киевщине.

Сегодня около 5 часов утра на линию 102 поступил звонок от одной из жительниц города Украинка. Она сообщила о громком взрыве и пожаре в жилом девятиэтажном доме. Причиной пожара и разрушения дома между 5 и 6 этажами стал обломок крылатой ракеты кафиров. попадание обломков ракеты в дом в квартире находился ребенок — 13-летняя девочка. Его госпитализировали в "Охматдет". У ребенка разработана стопа, но его состояние стабильное", — рассказала представитель полиции Киевской области Ирина Прянишникова.

По ее словам, в доме разрушена фасадная стена. Пожар потушили спасатели в 5:30.

"Сотрудники полиции эвакуировали жителей дома. Одна из женщин находилась в шоковом состоянии и сама не могла выйти из дома. Полицейские помогли женщине. Еще одному человеку тоже была оказана помощь. Другие жители сами вышли на улицу. На месте работали спецслужбы и сотрудники ГСЧС. Спасатели изымали обломки попавшей в дом ракеты",- добавляют в полиции.

В Украинке обломки ракеты повредили многоэтажку. Пострадал ребенок.

Напомним, в ночь на пятницу россияне атаковали Киевскую область с самолетов стратегической авиации. В районе воздушного пространства Киева было уничтожено 11 крылатых ракет и два дрона.

Впоследствии в Киевской ОВА сообщили, что в результате падения обломков уничтоженной ракеты пострадали мирные жители и разрушения. В городе Украинка произошли попадания по многоэтажке. Были повреждены квартиры на пятом и шестом этажах.

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