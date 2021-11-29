Разгерметизация цистерны с аммиаком в Винницкой области: есть риск распространения едкого облака

Людей из близлежащих кварталов не эвакуировали, но дворы пустые.

В Винницкой области произошла авария в Немирове на химическом предприятии – произошла утечка аммиака из-за разгерметизации железнодорожной цистерны. Резкий едкий запах местные жители почувствовали около полудня.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Пострадавших нет, но угроза для людей велика. В воздухе стоит едкий запах аммиака. Здесь продолжается ликвидация последствий утечки. Спасатели в специальных защитных костюмах перекачивают аммиак из разгерметизированной цистерны. Чтобы едкое ядовитое облако не распространялось по городу, вокруг цистерны образовали этакий водяной купол. Со шлангов со всех сторон воду подают под давлением, только так, говорят чрезвычайники, можно предотвратить распространение опасных испарений в воздухе и нейтрализовать яд.

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«Это осаждение паров аммиака с помощью струй воды, а также перекачка этого газа в другие емкости. Этот газ дважды легче воздуха, поэтому самое главное, чтобы он не поднялся в гору», — отмечает спикер ГСЧС в Винницкой области Александр Кутовой.

Людей из близлежащих кварталов не эвакуировали, но дворы пустые. Полицейские в громкоговорители предупреждают о возможном распространении облака. Люди в большинстве своем по домам, кого встретили, рассказывают об аварии слышали, боятся, но паники нет.

«Закрываем плотно двери, окна, чтобы не надышатся. Сами выходим в магазин. Вроде бы не чувствуем в воздухе, но она, наверное, есть, потому что это совсем недалеко», — сообщает местная жительница Александра Дзюбенко.

Произошло все утром на предприятии, производящем агрохимикаты для сельского хозяйства. По предварительным выводам полиции, цистерну подогнали по железнодорожным путям и кто-то из работников открыл люк. Было ли это специально или по неосторожности следователи еще выясняют.

А спасатели, без преувеличения, сейчас молятся на погоду. Ведь малейшее усиление ветра будет способствовать распространению ядовитого облака. Пока работы по перекачке аммиака в другие цистерны продолжаются.

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