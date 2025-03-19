Разговор Трампа и Путина: почему в Европе это называют "неудачей" президента США

В Европе отреагировали на разговор Трампа и Путина. Что говорят?

В Европе отреагировали на телефонный разговор Трампа и Путина. Там отмечают, что никакие договоренности об Украине нельзя принимать без Украины. В то же время Европа продолжает укреплять собственную обороноспособность на случай, если нужно будет защищаться без поддержки Соединенных Штатов. Президент Франции Эмануэль Макрон посетил Берлин и очевидно обсуждал ядерную защиту, которую Франция может предоставить Германии.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Фибриг.

В ЕС отреагировали на разговор Трампа и Путина. Там подчеркивают, что говорили долго, достигли мало. Также, что Трамп обещал что-то грандиозное, а после долгого разговора даже не вышел на камеры, а выдавал посты в социальных сетях. Экспертная среда и журналисты в Германии называют этот разговор неудачей для Трампа, потому что он не достиг полного прекращения огня, которое собственно обещал.

Официальные позиции более сдержанные. «Важным первым шагом» назвал договоренность о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру канцлер Германии Олаф Шольц. Также он приветствует подготовку к прекращению огня на море.

"Однако следующим шагом должно быть полное прекращение огня для Украины и как можно скорее", - заявил немецкий канцлер.

Вчера вечером канцлер Германии принимал у себя французского президента Эммануэля Макрона. Макрон заявил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности. И что нельзя о чем-то договариваться без Украины. В этом его поддержал канцлер Шольц, никаких решений об Украине нельзя принимать без Украины.

Президент Франции Эмманюэль Макрон / Фото: Associated Press

В то же время Европа продолжает укреплять собственную обороноспособность. В Берлине буквально вчера проголосовали за решение брать огромные кредиты, полтриллиона евро, для укрепления своей обороны. Это решение немцев, инициированное возможным следующим канцлером страны Фридрихом Мерцем, президент Франции Макрон приветствовал и назвал историческим. После встречи с Олафом Шольцом он приехал на ужин с Мерцом во французское посольство в Берлине. Очевидно, что там обсуждали предложение Франции включить Германию во французский ядерный зонтик. Дискуссия об этом ведется уже давно, Шольц реагировал на это предложение скептически, а Фридрих Мерц более открыт к этой идее и готов обсуждать детали.

Прокомментировали разговор Трампа и Путина также в Лондоне, там отмечают необходимость справедливого и длительного мира для Украины. В то же время британское правительство приветствует «прогресс, достигнутый президентом Трампом на пути к прекращению огня».

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется для того, чтобы Россия больше никогда не смогла осуществить незаконное вторжение", - заявили в правительстве Великобритании.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский посещает Финляндию. В Хельсинки Зеленский и Стубб обсудят поддержку Украины со стороны Финляндии и шаги, направленные на прекращение агрессивной войны России, заявили в офисе президента Финляндии. Ранее Финляндия объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 200 миллионов евро.

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