Разговор Трампа и Путина: почему заявления Белого дома и Кремля разные и что ждет Украину

Трамп пообщался с Путиным о войне на Украине. О чем договорился американский лидер с российским диктатором?

Дональд Трамп и Владимир Путин накануне два часа разговаривали по телефону. В итоге каждая из сторон распространила свой текст о результатах и они во многом не совпадают. Главное, что у них общего, Трамп и Путин якобы согласились на прекращение обстрелов энергетической инфраструктуры Украины и России. Детали этого соглашения по словам спецпосланника Трампа Стива Виткофа, будут обсуждаться уже в это воскресенье в Саудовской Аравии.

Собственный корреспондент ТСН в США Ольга Кошеленко тщательно проанализировала, о чем сообщили американцы и россияне по результатам разговора, и что может быть дальше.

Это был двухчасовой разговор в формате аудио, президенты не видели друг друга на видео и общались через переводчика. Но Дональд Трамп в эксклюзивном комментарии изданию Washington Examiner так передал свои впечатления от собеседника: "Путин был очень твердый, очень сильный, каким он и есть".

Что касается сути этого разговора - договориться о безусловном прекращении огня в небе, на земле и на море не удалось. Но разговор, как и все предыдущие с Путиным, Трамп назвал хорошим, и таким, что приведет к дальнейшим шагам. Хотя на прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио уверял: если россияне не примут предложение о безусловном прекращении огня, все узнают, кто является препятствием для мира. Президент Трамп в эксклюзивном комментарии Fox News отсутствие прогресса объяснил так: "Просто сейчас слишком много оружия направлено друг на друга. И прекращение огня до определенного момента является сложным. У России преимущество, как известно. Они окружили около 2500 солдат. Они хорошо окружены, а это нехорошо. И мы хотим с этим покончить".

Трамп вторично побеседовал с Путиным. / Фото: ТСН.ua

Президент Украины Владимир Зеленский окружение украинских солдат на Курщине категорически отрицает. Ситуация по его словам не просто контролируемая - ВСУ вышли оттуда и теперь перешли границу в Белгородской области России.

Главный пункт, о котором американцам и россиянам якобы удалось договориться - взаимная остановка ударов России и Украины по энергетике. Но и здесь в заявлениях сторон по результатам переговоров есть разногласия. Белый дом написал - прекращение огня по энергетике и инфраструктуре. Кремль - что Путин уже дал приказ остановить удары по энергетической инфраструктуре, что значительно уже, чем в американской версии. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эти сообщения так. Он пока слышал о договоренностях только из открытых источников и надеется переговорить с президентом Трампом.

Американцы в своем сообщении объявили, что следующими шагами станут прекращение огня на море и в конце концов - полное прекращение огня. И что переговоры по этому поводу начинаются немедленно на Ближнем Востоке.

Российская версия документа по результатам переговоров говорит о том, что полное прекращение огня по всей линии фронта они видят возможным только, если западные партнеры прекратят поставлять Украине оружие и разведывательную информацию, а также, что не будет проводиться мобилизация. Дональд Трамп сказал, что этот вопрос с Путиным не обсуждал.

"Нет, мы не говорили о помощи. Вообще не говорили о помощи. О многих вещах говорили, но помощь не обсуждалась", - сказал Трамп.

Зеленский прокомментировал - ответственные западные партнеры этого никогда не пойдут на ультиматум Путина.

"Вопрос не в мобилизации - вопрос в том, чтобы количественный состав украинской армии уменьшался теми или иными средствами. То есть этот ультиматум у него был и в начале войны. То есть он меняет понятие, но не меняет содержание", - сказал Зеленский.

И американское, и российское заявления свидетельствуют о том, что Трамп и Путин обсуждали также ситуацию на Ближнем востоке. В Белом доме подчеркнули - стороны согласовали, что Иран не должен получить возможности уничтожить Израиль. Ранее американские СМИ со ссылкой на источники писали, что Путин пытается продать Трампу сделку в этой сфере - Россия не будет вооружать Иран, на который имеет влияние, если США прекратят поставки оружия Украине.

В Кремле также объявили, что на 19 марта запланирован обмен пленными в формате 175 на 175, в частности в Украину вернутся 23 тяжело раненых воина. Зеленский подтвердил - этот обмен СБУ запланировала давно. Изюминка - россияне похвастались, что Трамп поддержал идею Путина проводить хоккейные матчи между двумя странами. Американцы о хоккее не сообщили, но отметили, что после достижения мира между ними и россиянами будут большие экономические соглашения и геополитическая стабильность.

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