Разговор Трампа с Путиным: зачем России продолжение войны и при чем здесь "мокрая курица"

После телефонных переговоров между Путиным и Трампом, которых ждал весь мир, вопросов к этому "действию" стало еще больше, чем было до разговора. Украина надеялась на веские решения, но, к сожалению, мы не получили никаких сигналов от Путина о прекращении войны. Более того, российский диктатор решился не прислушиваться к предложениям от лидера США.

Путин согласился лишь на одно условие – прекращение воздушных ударов по энергетическим объектам, но после разговора президентов, десятки российских ударных дронов снова атаковали Киев. Такое себе "немедленное прекращение огня".

ТСН.ua разбирался, зачем Путин упорно стремится продолжать эту войну и что хочет захватить. А еще поинтересовались у военного эксперта, какие последствия могут ожидать Россию, которая фактически дала отказ президенту США прекращать боевые действия.

Как гора родила мышь

«Если коротко об итогах телефонного разговора между Трампом и Путиным, то скажу так: гора родила мышь. Было очень много разговоров вокруг этого, особенно со стороны президента Трампа. В смеси этих разговоров, намеков и давления сейчас осталось одно – давление на Украину, которая находится в довольно сложной ситуации, и как никто другой стремится к миру. Трампу был нужен этот спектакль, чтобы как-то объяснять, что время проходит, а существенных решений по войне в Украине не происходит. Режиссером этого спектакля был Путин. Он себя продемонстрировал именно так. А Трамп играл какую-то роль, он, к сожалению, полностью подыгрывает путинским нарративам", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Трамп на белом коне

Эксперт напоминает, что изначально украинская сторона предлагала приступать к переговорному процессу с Россией на минимальных оборотах. То есть предлагалось обсуждать возможность прекращения боевых действий в воздухе и на море, а уже потом продвигаться дальше, и говорить о суше, где все гораздо сложнее.

"Именно американцы настояли, что нет, мол, принципиально будем вести разговор с Путиным о полном прекращении боевых действий на 30-дневный срок. Замахнулись, как говорится, с размахом, а впереди Трамп на белом коне. Но, к сожалению, в итоге не удалось достигнуть даже этого минимума. Да, Путин согласился на взаимное прекращение нанесения воздушных ударов по энергетическим объектам. Это фактически единственное, на что он согласился, потому что есть весомая причина – по российским НПЗ мы бьем везде, где они в России есть и для них это уже серьезная проблема. Поэтому эта позиция была принципиальной для Путина и он сказал "да". А от всех других предложений Трампа он отказался, без прямого ответа, конечно", – отмечает Игорь Романенко.

К чему стремится Путин

Генерал-лейтенант объясняет, что Путин это сделал еще по одной причине – выиграть для себя время. Оно ему необходимо, чтобы использовать сейчас свой наступательный потенциал и захватить как можно больше украинских территорий.

"Прежде всего российский диктатор хочет решить военно-политические вопросы: полностью вытеснить наши войска из Курщины и захватить буферную зону на Сумщине. Он планирует, если не взять Покровск, то продвинуться на Ново-Павловском направлении, к границе Днепропетровской области. А еще, если удастся, продвинуться в Купянск, Часов Яр, Торецк. Также россияне активизировали усилия на Херсонском направлении, где проводят регулярные тренировки и захватывают острова на Днепре, они пытаются занять плацдарм на правом берегу Днепра, а наши воины отражают их атаки. Главная цель Путина – пока есть время бросать максимум сил на этот захват, а когда уже почувствует истощение в ресурсах, скажет: "готов к полному прекращению боевых действий". Тактика у врага такова – Путину не нужен мир", – объясняет Игорь Романенко.

Оружие и мобилизация

Эксперт подчеркивает, что сейчас Путин чувствует силу, поэтому и делает все, чтобы максимально упростить условия для захвата наших территорий. Именно поэтому в разговоре с Трампом он говорил об остановке поставок военной помощи Украине.

"Он настаивает, чтобы военная помощь Украине была остановлена не только от США, но и от Европы. А что же Трамп, который уже попрактиковался в приостановленных нам военной помощи и разведданных? Он лишь соглашается и подыгрывает Путину, говоря что оружие действительно поступает со всех сторон в Украину и его слишком много. Очевидно, что в этом вопросе Трамп может пойти навстречу Путину. Кроме того, российский диктатор очень хочет, чтобы украинцы прекратили сопротивление и намекает на остановку мобилизации в Украине. Мобилизации, которая у нас и так не проводилась должным образом три года войны, поэтому имеем значительную неукомплектованность войск. Так что такие "мирные" желания у диктатора", – рассказывает Игорь Романенко.

Трамп, хоккей и мокрая курица

По словам военного эксперта, больше всего порадовало россиян в разговоре между президентами США и России – это то, что Путин предложил Трампу провести общий хоккейный матч. И сделал это не просто так. С одной стороны он осчастливил своих российских избирателей, а с другой дал Трампу невидимую пощечину.

"Думаю, хоккейный матч совсем не интересует американских избирателей, потому что для них Трамп сейчас выглядит мокрой курицей, это нужно именно для "глубинного" российского народа. Как известно президент США больше любит карты, он хорошо знает у кого они есть, а у кого их нет, разбирается в козырях. А у Путина есть "хоккейный опыт". В начале войны, когда ему звонил президент Эмманюэль Макрон и пытался остановить войну, он отшил лидера Франции сказав, чтобы тот не отвлекал его от хоккея, мол, через три дня все решится. Сейчас Путин снова разыгрывает "хоккейную тему", но глумится уже не над Францией, а над лидером США. Трамп это "проглотил" дав согласие на проведение хоккейных матчей", – отмечает Игорь Романенко.

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Зачем России продолжение войны?

На войну с Украиной Россия уже потратила миллиарды долларов и получила почти миллион солдат убитыми. Никто не понимает, зачем Путину продолжение этой войны.

По мнению Игоря Романенко, российский диктатор так себя ведет, потому что пока не может себе позволить проигнорировать американцев. У России уже не все хорошо с экономикой, а еще они очень хотят снятия санкций.

"Путин стремится выиграть время, чтобы выжать для себя максимум пользы. Его войска наступают второй год подряд и наступательный потенциал остается, поэтому он хочет захватить еще больше территорий, чтобы выйти на еще более сильную позицию во время следующего этапа переговоров, а затем, после достижения поставленных целей, скромно согласится на какое-то призрачное перемирие". Как по мне, это серьезная военная игра, которую ведет диктатор, и это не хоккей. К сожалению, начальный этап к переговорам стал выигрышным для Путина – он ведет себя соответственно и проигрышным для Трампа", – отмечает Игорь Романенко.

Что делать украинцам

Он добавляет, что именно поэтому Украине остается одно – пытаться остановить дальнейшее продвижение противника.

"Нам надо быстро проводить мобилизационные мероприятия и комплектование, эффективно использовать военную помощь партнеров, пока Путин не дожал американцев, чтобы они ее остановили. Остается надеяться, что на его уловки не поведутся европейские союзники, которые на словах поддерживают Украину. Но жизни всякое бывает. Американцы тоже обещали "быть с нами до конца", на что я в шутку говорил, что нужно еще разобраться – до какого именно конца. Теперь мы видим, какой конец несет с собой Трамп", – говорит Игорь Романенко.

Может ли Трамп давить на Путина

Эксперт сомневается, что на текущее время, Трамп способен как-то давить на Путина и снова вернуть его в изоляцию от мира, вместе с его чемпионами по хоккею.

"Трамп может создавать лишь какую-то имитацию давления на Путина. А как еще может относиться Трамп к человеку, который его назвал "великим гением"? Для Трампа – это самое важное. Он сам это говорил на многочисленных митингах, мол, с Вовой Путиным у меня все хорошо. И для него Путин – идеал, к которому он стремится со всеми имеющимися диктаторскими замашками. Трамп уже усилил влияние на американский конгресс, суды, медиа. Но все равно не дотягивает до уровня Путина, и откровенно ему завидует. К сожалению, для нынешнего президента США это самое важное, поэтому и имеем такие последствия", – заключает Игорь Романенко.

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