"Разговоры России о сферах влияния просто не вписываются в 21 в.": интервью с вице-президентом Еврокомиссии

"Разговоры России о сферах влияния просто не вписываются в 21 в.": интервью с вице-президентом Еврокомиссии

В текущем году Украина может рассчитывать на 2,4 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС. Деньги пойдут на стабилизацию экономики и потребности бюджета.

До конца февраля Украина получит 600 млн. евро первого транша экстренной макрофинансовой помощи от ЕС на 1,2 млрд. евро. Брюссель дает эти деньги без выполнения Киевом каких-либо предварительных условий в сфере антикоррупции или других реформ, как это было раньше. В Еврокомиссии объясняют, что дают макрофин, чтобы снизить негативное влияние от российской эскалации на украинскую экономику.

На это недвусмысленно намекал на прошлой неделе Владимир Зеленский. Во время пресс-конференции для иностранных СМИ, украинский президент фактически обвинил Запад в раздувании паники из-за возможного российского вторжения. Это, по словам Зеленского, обошлось украинской экономике в 12,5 млрд грн.

Во время визита в Украину ТСН.ua расспросил у вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса на что пойдут выделенные Украине 1,2 млрд евро и как скоро ЕС наконец-то утвердит новый пакет санкций против России.

– Еврокомиссия объявила о предоставлении Украине экстренной макрофинансовой помощи на 1,2 млрд евро. Должна ли Украина выполнить какие-то предварительные условия для получения этих денег?

– Как заявили в Еврокомиссии, мы подготовили дополнительный пакет макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро, а также дополнительную грантовую помощь на 120 миллионов евро. Предварительных условий для (получения Украиной ред.) первого транша на 600 млн. евро нет. Когда все официальные решения будут приняты, мы можем выплатить первый транш. Что касается второго транша, мы будем двигаться по условиям, согласованным в Меморандуме о взаимопонимании с украинской властью. Учитывая, что это экстренная помощь, потому что мы видим очень сложную ситуацию и массовое наращивание российских войск на украинских границах, конечно, мы считаем, что условия должны быть в определенном смысле пропорциональными, чтобы Украина могла получить эти деньги в ближайшее время.

– То есть, первый транш не связан с выполнением Украиной определенных обязательств?

– Да. Поэтому эти 1,2 миллиарда евро будут разделены на два транша по 600 млн евро каждый. И первый транш будет выплачен без каких-либо предварительных условий после согласования Меморандума о взаимопонимании и ратификации в Верховной Раде.

- А как насчет второго транша? Во время визита в Украину вы сказали, что он будет связан с продолжением сотрудничества Украины с МВФ. Что должна выполнить Украина, чтобы получить второй транш?

- Прежде всего, программы макрофинансовой помощи ЕС всегда связаны также с фактом наличия параллельной программы (страны, которой предоставляется макрофин – ред.) с МВФ. А между Украиной и МВФ есть действующая программа stand-by. Что касается предварительных условий, то есть традиционные направления, которые касаются реформы эффективности государственного управления, правительств, государственных предприятий, антикоррупционной реформы, некоторых отраслевых реформ, например, в сфере энергетики. Нам нужно будет обсудить точные условия (для получения второго транша – ред.) с украинскими властями и отразить их позже в Меморандуме о взаимопонимании.

- То есть, еще продолжаются дискуссии с украинским правительством по этим условиям?

– Да. Собственно, сегодня (1 февраля – ред.) Еврокомиссия приняла официальное решение (предложение) относительно этой программы, и мы должны начать обсуждать условия. Теперь нужно одобрение Европарламента и Европейского совета, то есть стран-членов ЕС. Также параллельно мы согласуем этот Меморандум о взаимопонимании с Украиной, который должен быть ратифицирован Верховной Радой.

– Можно ли говорить о конкретных датах? Когда Украина сможет получить первый и второй транш?

– Мы пока не можем назвать конкретные даты. Мы еще должны пройти официальные процедуры утверждения в ЕС. Конечно, мы сделаем это как можно скорее. Мы уже обратились к Европарламенту с просьбой использовать более быстрые процедуры. И, как я уже сказал, мы должны согласовать Меморандум о взаимопонимании с Украиной, и Верховная Рада должна его ратифицировать. Поэтому это займет некоторое время. Вероятно, по первому траншу можно говорить о второй половине февраля. Но это действительно зависит от всех формальных решений, которые необходимо принять. Относительно второго транша обычно это происходит не ранее чем через три месяца после первого транша. Но, конечно, после выполнения предварительных условий.

– А учитывая, что ВР идет на карантин до 15 февраля…

- Как я понимаю, с украинской стороны есть сильный интерес, чтобы эта макрофинансовая помощь действительно поступила в Украину (как можно скорее – ред.). Потому что условия финансирования украинских государственных финансов сейчас сложнные. Это не удивительно, учитывая постоянное напряжение на украинской границе, вызванное массовым наращиванием российских войск. Естественно, это негативный сигнал и для инвесторов в Украине. Поэтому эта программа макрофинансовой помощи также посылает успокаивающий сигнал инвесторам о том, что ЕС поддерживает и будет поддерживать Украину.

– На что можно использовать эти деньги? На финансовую стабилизацию или нужды украинского бюджета?

– Что касается макрофинансовой помощи, конкретных целей, на которые предоставляются деньги, нет. Поэтому это в целом для обеспечения общих потребностей государственного бюджета Украины. Макрофинансовая помощь не связана с конкретными программами или проектами. Что касается дополнительных 120 млн. евро грантовой помощи, вот они действительно связаны с конкретными программами и проектами. Поэтому, в основном, макрофинансовая помощь – это для государственного строительства и устойчивости Украины.

- Хорошо, а как насчет пакета грантовой помощи? На какие проекты мы можем получить финансирование?

- Ну, это нам тоже нужно обсудить с украинскими властями. Обсудить конкретные идеи и проекты. Но в определенном смысле речь идет о многих проектах в сфере, например, укрепления или улучшения качества государственного управления... Это программа и финансирование на основе проектов. Поэтому нам нужно договориться о конкретных инициативах, проектах, и тогда мы сможем оказать эту помощь. Но сначала мы должны обсудить их с украинскими властями.

- То есть, можно сказать, что сейчас Еврокомиссия ждет украинские проекты?

– На самом деле мы сейчас тесно сотрудничаем. Все продвигается очень быстро. Только на прошлой неделе были объявлены все эти программы. Еще нужно некоторое время, чтобы договориться об их точном использовании.

- А как насчет "обычной" макрофинансовой помощи? Когда ЕС может выделить второй макрофин на 1,2 млрд евро? Потому что сейчас мы говорим об экстренном пакете.

- Да, Еврокомиссия об этом тоже заявила. Сначала в наших планах было подготовить следующую регулярную (обычную – ред.) программу макрофинансовой помощи. Но военное наращивание российских сил на границах Украины и соответствующие финансовые трудности в Украине в определенном смысле привели к решению выделения дополнительной экстренной макрофинансовой помощи. Но мы также будем работать над следующей регулярной программой макрофинансовой помощи, которая будет связана уже со следующей программой МВФ stand-by.

– Когда это может быть? Летом или осенью?

- Лето-осень.

– Также ЕС мобилизует до 6,5 млрд евро инвестиций для восстановления украинской экономики. Можно ли это назвать "планом Маршалла для Украины"?

- Это сравнение с "планом Маршалла" довольно часто используется. Я, пожалуй, не буду продолжать это, потому что есть более близкие сравнения. Мы используем такую ​​же логику инвестиционных планов в самом ЕС. К примеру, у нас есть Invest EU Program, которая предполагает, что с ограниченным объемом государственных инвестиций мы разблокируем гораздо большие объемы частных инвестиций. Такой же подход мы хотим использовать и для нашего соседства (для стран-соседей ЕС – ред.), включая Украину. Целью является разблокировка до 6,5 млрд евро частных и государственных инвестиций. Есть шесть приоритетных направлений, включая поддержку малого и среднего бизнеса, укрепление инфраструктуры, помощь в зеленой и цифровой трансформации экономики.

- Но ведь это долгосрочная программа, не правда ли?

– Ну, я бы сказал, что это более среднесрочная программа.

– Во время визита в Украину Денис Шмигаль попросил вас назвать дату вступления Украины в ЕС. Что вы ответили?

- Премьер-министр Денис Шмигаль в своем выступлении также подчеркнул, что сейчас нам нужно сосредоточиться на выполнении Соглашения об ассоциации. И это то, что мы обсуждали. Потому что в определенном смысле выполнение Соглашения об ассоциации откроет путь для следующих возможных шагов.

- Так вы ему не сказали какие-либо возможные даты вступления Украины в ЕС…

– Нет. На данном этапе мы не можем называть конкретные даты. Как я уже говорил, нам сначала нужно поработать и использовать весь потенциал Соглашения об ассоциации.

– Сейчас мы видим массовое наращивание российских войск возле украинских границ. США и НАТО пытаются деэскалировать ситуацию. По-вашему, почему Путин все это затеял?

- Действительно, мы озабочены этим массовым наращиванием российских войск. Поэтому ЕС координирует работу с США и другими партнерами. Мы готовим масштабный пакет санкций против России. Он включает в себя персональные санкции; экономические, финансовые и торговые санкции; санкции в области энергетики, чтобы четко продемонстрировать России, что любая дальнейшая эскалация будет иметь серьезные негативные последствия для России, то есть удерживать Россию от возможных дальнейших действий. Какова цель Путина? Мы видим, что часто Россия и Путин действуют оппортунистически, они могут зайти настолько далеко, насколько они думают, что они способны зайти. Поэтому так важно, чтобы у нас был единый ответ Запада: этот пакет санкций, финансовая и военная поддержка Украины. Потому что все эти действия сдерживают и, надеюсь, помогут избежать дальнейшей эскалации.

- Возможно, цель Путина — закрыть для Украины будущее членство в ЕС и НАТО?

- Это то, что было однозначно отвергнуто (в ответе США и НАТО по требованию Путина пообещать России невступление Украины в Альянс – ред.). Разумеется, суверенные страны имеют право выбирать собственные механизмы безопасности и геополитическую ориентацию. И все эти разговоры России о сферах влияния просто не вписываются в 21 век.

- Возможно, Путин хочет решить судьбу ЕС с США без ЕС, как это было во времена Холодной войны?

– Возможно, это и есть намерения России. Но США были очень четкими, что они не собираются решать ничего о Европе без Европы. Мы проводим очень тесные консультации с США. Сигнал с Запада ясен, что мы едины.

– Вы сказали о санкциях против России, если Путин решит пойти на широкомасштабное вторжение в Украину. В ЕС все еще не могут договориться? Или у Брюсселя уже есть общая точка зрения?

- Общий взгляд ЕС есть. Этот пакет сейчас дорабатывается. И, как я уже сказал, мы координируем эту работу с США и другими партнерами.

- Согласны ли вы, что дискуссии между США и Россией по безопасности или новой архитектуре европейской безопасности проходят без стран ЕС?

– Ну, во-первых, ЕС тесно участвует в этих консультациях. Мы поддерживаем постоянный контакт с американскими коллегами. Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что ничего не решается по Европе без Европы; и ничего не решается об Украине без Украины.

- Но американские и европейские СМИ утверждают, что между Вашингтоном и Брюсселем до сих пор продолжаются дискуссии по некоторым конкретным санкциям. О чем США и ЕС не могут договориться? SWIFT?

– Ну, я не могу сейчас указать конкретные санкции. Потому что обсуждения продолжаются. Как я уже сказал, мы в основном их дорабатываем. Но список санкций еще не опубликован. Поэтому я не в могу комментировать какие-либо детали. Но этот процесс может быть завершен на этой неделе.