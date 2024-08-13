"Разгром" мобилизации, правда о потерях ВСУ и умении врага: командир роты честно рассказал о войне

Командир роты 130-го батальона территориальной обороны Виктор Баранов с позывным "Кэп" раскритиковал работу ТЦК во время мобилизации в Украине, откровенно рассказал о потерях ВСУ, а также сообщил, как враг учится на опыте украинских бойцов.

Об этом Баранов высказался в эфире 1+1.

Мобилизация

Баранов описал реальное положение дел с мобилизацией в Украине и подверг критике работу ТЦК.

Он сообщил, что часто на фронт попадают мужчины, ни физически, ни психологически не готовые к этому.

"51% у нас наполнение штата, а из этих 51% есть и больные, и возрастные ребята. Да, они мотивированы, но ведь вы должны понять, что когда тебе 50+, ты не можешь бегать так, как в 30. И нам дали такое пополнение", – рассказал боевой командир.

"Я не понимаю, для чего это делают ТЦК и учебные центры – дают просто массу людей. Мне как командиру роты прислали 45 человек. Из них 10 мы через три дня сразу отправили в пункт тылового обеспечения. Они еле ходят... У нас был тактический медик. Он накладывает турникет и теряет сознание. Это еще без ранения, без ничего... Зачем, скажите пожалуйста, проводить такую... трудно подобрать слово..." – возмущенно заявил военный.

По его мнению, работники ТЦК просто таким образом "галочку себе ставят". А что будут делать на фронте такие мобилизованные – военкомов мало волнует.

"У нас есть 100 человек... А дальше ротному делай, что хочешь. У меня 96 человек наполнения штата. Мне дают зону ответственности. Пожалуйста, сдерживай. Кем? Да, однажды мы вышли – нас 45-50 человек. А их заменить надо. Это еще я не говорю о ранениях, каких-то неповоротных потерях", — отметил Баранов.

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Потери ВСУ

"Кэп" также откровенно рассказал о потерях ВСУ на фронте. Он побывал на совещаниях с командирами бригад и был очень удивлен происходившим после них на передовой.

"Я был очень удивлен: вроде все нормальные, адекватные люди, вроде все окей, все проговорили, а как начинается какое-то выполнение задания, то оно опять так все, как говорится, через ж*пу", — подчеркнул Баранов.

Он сообщил, что случается, когда бойцов с самого "нуля" не меняют по 12-14 суток. Военные от этого переутомляются, что приводит к небоевым потерям.

"Когда у тебя не хватает немножко воды, ты переутомлен, у меня есть ребята, которые просто на выходе домой через овраг разрывали мениски, потому что организм изношен. Не хватает влаги, не хватает эластичности связок и все. Ну вот такие потери – она не боевая, но все, он (боец – ред.) выпадает", – объяснил командир роты.

Он также расскритиковал командиров, которые "воюют" прежде всего придаными подразделениями. Заметим, что это подразделения, переходящие во временное подчинение командиров общевойсковых соединений, частей и подразделений для их усиления при выполнении боевых задач.

"Было много конфликтов. Я не буду сейчас называть фамилий, но очень много таких есть, что "давайте воевать придаными (подразделениями – ред.)". Это не очень красиво, но многие так и делают, потому что они для них чужие. Я никогда не относился к людям, которые приходят в этом году, что они чужие. Они уже наши. Они уже мои, моя рота", – рассказал Баранов.

"Кэп" также описал случай, когда его подчиненный боец наложил свой турникет военному из другого подразделения, которому оторвало ногу. А когда уже этот боец сам получил ранение, "то для него турникета не хватило, он просто истек".

Враг учится на примерах ВСУ

Боевой командир рассказал, что российские войска быстро учатся на примерах работы украинских сил и быстро эволюционируют.

"Они очень быстро эволюционируют, к сожалению. Я думаю, что они учатся как раз благодаря нашим этим технологиям. Потому что сбросы (взрывчатки из дронов – ред.), насколько я понимаю, начались сначала у нас. И все у них производится в разы быстрее. Возможно, не качественнее, но количеством они поражают", – заметил Баранов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВЫПАЛИЛ ПРАВДУ В ЭФИРЕ БЕЗ ЦЕНЗУРЫ! Командир роты СКАЗАЛ ВСЕ, ЧТО ДУМАЕТ О ТЦК

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