Разгромил все: на Тернопольщине мужчина трижды забирался в чужой дом, но почти ничего не помнит

Разгромил все: на Тернопольщине мужчина трижды забирался в чужой дом, но почти ничего не помнит

О мотивах своего поступка подозреваемый не рассказал.

В Тернопольской области мужчина трижды залезал в чужой дом: он выпивал весь алкоголь и громил помещение. За это его приговорили к 2 годам ограничения свободы.

Об этом идет речь в приговоре Подволочиского районного суда Тернопольской области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, мужчина трижды залезал в чужой дом: дважды в декабре 2019 года и один раз в январе 2021 года. Он выпивал весь алкоголь и громил помещение. Он нанес владелице дома ущерб на 12500 грн.

На суде подозреваемый вину признал и рассказал, что он действительно трижды залезал в дом потерпевшей. В первый раз это произошло 1 декабря 2019 года. Он нашел в чужом доме выпивку, выпил и начал громить телевизор, люстру, окно. Какие вещи он разбил, подозреваемый не помнит, поскольку был нетрезв. После дебоша мужчина заснул, где его задержала полиция. Это же повторилось 10 декабря 2019 и 22 января 2021 года. Мужчина тоже выпил весь алкоголь и громил вещи. На суде он отметил, что не помнит детали из-за выпивки.

Потерпевшая рассказала, что проживает в Тернополе, однако имеет частный дом в Чертковском районе. Именно туда и наведывался подозреваемый. Женщина вызвала полицию из-за незваного гостя, однако подозреваемый продолжал залезать в ее дом. Он выпивал алкоголь и уничтожал вещи.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст. 162 УК Украины и приговорил к 2 годам ограничения свободы.

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